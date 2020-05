Κοινωνία

Ημίγυμνος με καραμπίνα σημάδευε νεαρούς και αστυνομικούς

Φυλάκιση 104 μηνών σε 38χρονο οπλοφόρο που κυκλοφορούσε ημίγυμνος απειλώντας παρέα νεαρών και αστυνομικούς.

Ημίγυμνος και κρατώντας καραμπίνα 38χρονος κατηγορείται ότι απείλησε παρέα νεαρών στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής ενώ ήρθε αντιμέτωπος και με αστυνομικούς τους οποίους σημάδεψε με το όπλο του. Δεν πτοήθηκε ούτε όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό αφού αγνόησε προηγουμένως τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους να παραδοθεί και συνελήφθη τελικά αφού επέστρεψε στο σπίτι του και άφησε στην είσοδο την καραμπίνα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την περασμένη Τρίτη και σήμερα ο 38χρονος παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης που τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 104 μηνών (για απειλή κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων και απείθεια). Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις φυλακές, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να μην χορηγήσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, ούτε μετέτρεψε την ποινή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης οι νεαροί που κατέθεσαν από το βήμα του μάρτυρα ανέφεραν ότι ο 38χρονος τούς απείλησε ότι θα τους σκοτώσει και ότι «θα γίνει φαρ- ουέστ», χωρίς όμως να αναφέρουν την αιτία που προκάλεσε το επεισόδιο.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την κατάθεση μάρτυρα αστυνομικού, είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για ανάλογα επεισόδια, όταν κυκλοφορούσε με μαχαίρι και τσεκούρι ενώ όπως έγινε γνωστό, κατά την εκφώνηση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου, μετράει στο «ενεργητικό» του δύο καταδίκες: μία για σωματικές βλάβες και μία για παράνομη κατακράτηση.

Στην απολογία του περιορίστηκε να δηλώσει ότι είναι αθώος. Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας αστυνομικοί αναγκάστηκαν να του περάσουν χειροπέδες επειδή προέβαλε αντιδράσεις και απηύθυνε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά της έδρας.