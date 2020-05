Life

Πρωταγωνιστές του “Game of Thrones” θα γυρίσουν την πρώτη κοινή σκηνή τους σε... ταινία βαμπίρ

Μπορεί να πρωταγωνιστούσαν στο “GOT”, όμως δεν είχαν ούτε μια σκηνή στην οποία να εμφανίζονται μαζί.

Τον Πίτερ Ντίνκλατζ (Peter Dinklage) και τον Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) τους είδαμε μαζί στο «Game of Thrones». Τώρα οι δυο τους συνεργάζονται ξανά σε μία νέα ταινία δράσης με βαμπίρ.

Σύμφωνα με το EW οι δύο ηθοποιοί έχουν υπογράψει για να πρωταγωνιστήσουν στην ταινία «Good Bad & Undead».

Όπως είχε γράψει το Deadline, ο Ντίνκλατζ θα υποδυθεί τον Βαν Χέλσινγκ «τον τελευταίο σε μία μακρά σειρά κυνηγών βαμπίρ, ο οποίος αναπτύσσει μία δύσκολη συνεργασία με ένα βαμπίρ, (Μομόα), το οποίο ορκίστηκε ότι δεν θα σκοτώσει ξανά. Μαζί θα στήσουν μία απάτη σε διάφορες πόλεις, όπου ο Βαν Χέλσινγκ προσποιείται ότι εξοντώνει τον βρικόλακα έναντι αμοιβής. Αλλά όταν το βαμπίρ επικηρύσσεται για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τότε τα πάντα μπορεί να ανατραπούν».

Το θρίλερ θα σκηνοθετηθεί από τον Max Barbakow.

Πάντως, οι δύο ηθοποιοί, αν και έπαιξαν στο «Game of Thrones» δεν είχαν μαζί ούτε μία σκηνή, καθώς ο Πίτερ ως Λάνιστερ βρίσκονταν στο Γουέστερος, ενώ ο Τζέισον βρίσκονταν στο Έσος ως Καλ Ντρόγκο.