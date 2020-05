Οικονομία

Εργασιακές σχέσεις: Εκ περιτροπής απασχόληση και μείωση μισθού (βίντεο)

Προ των πυλών “μισή” δουλειά με μειωμένο μισθό. Λιγότερα χρήματα στις τσέπες των εργαζόμενων φέρνει η επιδότηση του κράτους.​