Παράξενα

Βρήκαν στον δρόμο μια… περιουσία και την παρέδωσαν

Οικογένεια βρήκε στον δρόμο ένα αστρονομικό ποσό μέσα σε σάκους και χωρίς δεύτερη σκέψη την παρέδωσε στην Αστυνομία.

Μια οικογένεια στη Βιρτζίνια βρήκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στον δρόμο δύο ταχυδρομικούς σάκους που περιείχαν 1 εκατομμύριο δολάρια σε ρευστό, τους οποίους παρέδωσαν στην αστυνομία.

Η Έμιλι Σαντς αφηγήθηκε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WTVR ότι είχε βγει για βόλτα με την οικογένειά της, το περασμένο Σάββατο, όταν ένα αυτοκίνητο μπροστά από το δικό τους έκανε έναν ελιγμό για να αποφύγει κάποιο αντικείμενο, το οποίο η ίδια δεν κατάφερε να παρακάμψει.

Σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους, για να μαζέψουν αυτό που τους φαινόταν ως ένας μεγάλος σάκος με σκουπίδια και εκεί κοντά εντόπισαν κι έναν δεύτερο.

Μόλις έφθασαν στον προορισμό τους, ανακάλυψαν το περιεχόμενο των δύο σάκων, που είχαν βάλει στο πορτ παγκάζ: φάκελοι που περιείχαν χρήματα.

Η οικογένεια παρέδωσε τους σάκους στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Καρολάιν, βόρεια της πρωτεύουσας της Βιρτζίνια, του Ρίτσμοντ.

Μια «θαυμάσια» χειρονομία, είπε ο αστυνομικός Σκοτ Μόζερ.

«Είμαστε υπερήφανοι, εκπροσωπούν επάξια την κομητεία επιδεικνύοντας τέτοια τιμιότητα».

Η Έμιλι Σαντς είπε στο WTVR ότι το να παραδώσει τους σάκους στην αστυνομία ήταν «το καλύτερο που είχε να κάνει», καθώς «δεν μας ανήκαν».

Η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς βρέθηκαν οι σάκοι στη μέση του δρόμου, όμως πιστεύει ότι προορίζονταν για κάποια τράπεζα.