Οικονομία

Μητσοτάκης: “Μαζί, θα τα καταφέρουμε και πάλι” (βίντεο)

Το βίντεο με τα μέτρα στήριξης που ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μαζί, θα τα καταφέρουμε και πάλι». Έτσι τιτλοφορείται το νέο βίντεο που ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται κωδικοποιημένα τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, των εργαζόμενων και του τουριστικού κλάδου που ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη ο πρωθυπουργός με το μήνυμά του προς τους πολίτες και έπειτα τα εξειδίκευσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί.

«Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στη μάχη της οικονομίας. Μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι», κλείνει το βίντεο.