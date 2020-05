Κόσμος

Κορονοϊός-Ιταλία: Ελπιδοφόρο μήνυμα η μείωση των ασθενών στα νοσοκομεία

Περιορίστηκε το τελευταίο 24ωρο ο ρυθμός μετάδοσης του ιού στη γειτονική χώρα. Λιγότεροι οι νεκροί σε σύγκριση με την Τετάρτη.

156 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 32.486 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 642 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό τους σε 228.006. Μέχρι σήμερα, στην Ιταλία, 134.560 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

Στο μεταξύ, 640 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 9.269 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 51.051 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο μειώθηκε κατά 23 κρούσματα. O αριθμός των νεκρών παρουσιάζει και πάλι μικρή μεταβολή: έχασαν την ζωή τους πέντε λιγότεροι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 603 περισσότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 46η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι είναι σαφώς ελπιδοφόρο μήνυμα, το ότι οι εισαχθέντες στα νοσοκομεία είναι, πλέον, λιγότεροι από δέκα χιλιάδες.

Παράλληλα, οι ιταλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει ανοίξει, πλέον, το 90% των εμπορικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τα καφέ και τα εστιατόρια, πολλοί ιδιοκτήτες των οποίων θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει να ξανασηκώσουν ρολά, δεδομένων των αποστάσεων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται μέσα σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Έντσο Αμέντολα, τέλος, δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την στάση της αυστριακής κυβέρνησης, η οποία έκανε γνωστό ότι, προς το παρόν, δεν θα ξανανοίξει τα σύνορά της με την Ιταλία.