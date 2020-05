Κοινωνία

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης με βιτριόλι στον ΑΝΤ1: Είδα δύο γυναίκες να φεύγουν (βίντεο)

Τα δραματικά λεπτά μετά την επίθεση που δέχθηκε η 34χρονη περιγράφει ο άνθρωπος που έσπευσε πρώτος να τη βοηθήσει.​