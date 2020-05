Υγεία - Περιβάλλον

Καλοφώνου στον ΑΝΤ1: Πολύ βαθιά τα εγκαύματα από το οξύ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Διευθύντρια Πλαστικής Χειρουργικής στη Μονάδα Εγκαυμάτων του “Θριάσιου” αναλύει την κατάσταση της 34χρονης που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι.