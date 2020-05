Οικονομία

Σταϊκούρας: Καμία σκέψη για μείωση μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές.

Για το τέλος Οκτωβρίου παραπέμπει η κυβέρνηση τις επόμενες κινήσεις στο φορολογικό καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και τα δημοσιονομικά μεγέθη και το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, ότι «όταν κλείσει η παρένθεση, θα πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε πριν από την κρίση, με μειώσεις φόρων, ανάλογα με τα δημοσιονομικά μεγέθη και τα ταμειακά διαθέσιμα. Θα δούμε τη συγκυρία τον Οκτώβριο». Ο ίδιος, όπως είπε, προτιμά τις παρεμβάσεις στο σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών: «Επιμένω στην αξία και στην έννοια των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία σε μια 'καινούργια' οικονομία» επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, για τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, εξετάζονται διάφορα σενάρια που θα λαμβάνουν υπόψη τη μείωση του τζίρου κατά το τρίμηνο της πανδημίας και τα ταμειακά διαθέσιμα.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι από την α’ φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής», έμειναν αδιάθετα περίπου 400 εκατ. ευρώ, που θα προστεθούν στο 1 δισ. ευρώ της β’ φάσης τον Ιούνιο. Δήλωσε ότι στην α’ φάση μπήκαν περίπου 55.000 επιχειρήσεις, αντί των περίπου 72.000 των αρχικών εκτιμήσεων, και απέδωσε το γεγονός αυτό σε τρεις λόγους: στην ύπαρξη κερδοφορίας τον Μάρτιο, στην επιλογή χρηματοδότησης με άλλους τρόπους, και στην αναμονή ορισμένων για τη β’ φάση του προγράμματος.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχει ενδεχόμενο μείωσης μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο, δήλωσε ότι «κανένα τέτοιο σενάριο και καμία τέτοια σκέψη δεν υπάρχει στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών».