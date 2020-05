Life

“Best Friend’s Fear”: Οι φάρσες και τα… θύματα του Σάββα Πούμπουρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σάββας Πούμπουρας επιστρέφει και «υποδέχεται» μερικούς ακόμα ανυποψίαστους φίλους που έρχονται αντιμέτωποι με κινηματογραφικά στημένες φάρσες όπου το παράδοξο και το τρομακτικό γίνονται πραγματικότητα!

Ο Σάββας Πούμπουρας επιστρέφει και «υποδέχεται» μερικούς ακόμα ανυποψίαστους φίλους που έρχονται αντιμέτωποι με κινηματογραφικά στημένες φάρσες όπου το παράδοξο και το τρομακτικό γίνονται πραγματικότητα!

Την Παρασκευή 22 Μαΐου:

1.EΥΡΙΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΡΗΣ

Μία εταιρεία επίπλων έχει επιλέξει την Ευρυδίκη Βαλαβάνη για να διαφημίσει τα προϊόντα της στο Ίντερνετ. Η Ευρυδίκη έρχεται με τον Γιάννη για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με τον σκηνοθέτη και παραγωγό του διαφημιστικού.

2.ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΡΕΝΤΣΕ

Οι εξειδικευμένοι γιατροί μας θα τα κάνουν όλα μα όλα λάθος. Η μη εγκεκριμένη μέθοδός τους δε θα πετύχει και η μόνη λύση για τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα είναι το χειρουργείο…

3.ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΑΝΤΖΟΣ- ΘΑΝΟΣ ΓΕΡΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Θάνος και ο Βίκτωρας έρχονται στο σπίτι ενός υποτιθέμενου φίλου του Θάνου για να πάρουν κάποια πράγματα, λόγω μετακόμισης. Ο χώρος έχει παραβιαστεί και ο Βίκτωρας, που δεν γνωρίζει ότι στο σπίτι βρίσκονται κρυμμένα πολύτιμα αντικείμενα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα μέλη μιας αδίστακτης συμμορίας.

Ο Σάββας Πούμπουρας περιμένει μέσα στο κοντρόλ την εξέλιξη της ιστορίας ώστε να δώσει τις «κατάλληλες» οδηγίες για την εξέλιξη της φάρσας και να εισβάλει την κατάλληλη στιγμή!

«Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα. Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 22:45.

Παρουσίαση: Σάββας Πούμπουρας

Executive Producers: Άννα Αρβανίτη / Ben Silverman / Howars T. Owens

Producer: Russell Ford

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λογοθέτης

Project Manager: Βασίλης Μεγγλίδης

Αρχισυνταξία: Αλίκη Γεωργίου

Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη