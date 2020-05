Πολιτισμός

Μητσοτάκης: Η Τέχνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανόνες αγοράς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την πρώτη πρόβα του Εθνικού Θεάτρου μετά την καραντίνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού.

Στην πρώτη πρόβα του Εθνικού Θεάτρου για το έργο “Πέρσες” του Αισχύλου, παραβρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε επί μία και πλέον ώρα με τους συντελεστές της παράστασης και άκουσε με μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες και τις επισημάνσεις τους, οι οποίες απηχούν ευρύτερα τους προβληματισμούς των ανθρώπων της τέχνης στην πορεία για την επανέναρξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε, επίσης, τις προτάσεις τους για την επίλυση των μακροχρόνιων προβλημάτων του κλάδου που γίνονται ακόμη πιο πιεστικά αυτές τις δύσκολες μέρες, εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας.

Ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Πολιτισμού συζήτησαν εκτενώς με τους καλλιτέχνες τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει ο χώρος των τεχνών, όπου χρησιμοποιείται ποικιλία τρόπων αμοιβής του καλλιτεχνικού έργου, χαρακτηρίζεται από εποχικότητα στην εργασία και παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Κυβέρνηση θέλει να δρομολογήσει την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και κενών που παρατηρούνται, ενώ υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον του για τον χώρο είναι αυθεντικό κι όχι συγκυριακό.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και σκηνοθέτης της παράστασης, Δημήτρης Λιγνάδης, σημείωσε ότι το ανέβασμα των “Περσών” στην Επίδαυρο θα αποτελέσει και την “πρεμιέρα” της επανέναρξης του δραματικού θεάτρου στην χώρα μας. «Είναι η πρώτη πρόβα που κάνουμε, δύο ημέρες μετά την άρση της απαγόρευσης. Ίσως να είμαστε η πρώτη χώρα, η πρώτη παράσταση στην Επίδαυρο, η πρώτη παράσταση αρχαίου δράματος που ανοίγει τα θερινά φεστιβάλ στον τόπο που γεννήθηκε το αρχαίο δράμα».

Μεταξύ των πρωταγωνιστών της παράστασης είναι η πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, η οποία επεσήμανε την ανεκτίμητη σημασία του πολιτισμού. «Αν σβήσει ο πολιτισμός από αυτή τη χώρα, σβήνει η ψυχή της» τόνισε και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τον Πρωθυπουργό και την κυρία Μενδώνη.

Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Κυβέρνηση θα βρίσκονται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού τον προσεχή χειμώνα, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία και την επιδότηση της εργασίας.

«Αυτό το οποίο μπορώ να σας δηλώσω ανεπιφύλακτα είναι ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε ξεκρέμαστο τον κόσμο του πολιτισμού τον χειμώνα», τόνισε. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας» είπε ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι το κράτος θα μπορούσε να ενισχύσει τις θεατρικές παραγωγές που δεν μπορούν να είναι βιώσιμες εξαιτίας της ανάγκης να υπάρχει μικρότερος αριθμός θεατών στις κλειστές αίθουσες. «Υπάρχουν εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά των παραγωγών», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Τέχνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανόνες αγοράς, αλλά ταυτόχρονα επεσήμανε πως η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει αναπτυξιακά τον πολιτιστικό πλούτο που την χαρακτηρίζει, τονώνοντας παράλληλα την Παιδεία. Σημείωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται σταθερά για το ενδεχόμενο προσέλκυσης παραγωγών από το εξωτερικό, συμπληρώνοντας ότι και οι τέχνες μπορούν να επωφεληθούν από το αναβαθμισμένο προφίλ της χώρας μας.

«Δεν πρόκειται ο Πολιτισμός, σε καμία περίπτωση, να αντιμετωπιστεί ως προϊόν της αγοράς. Αυτό έχει αποδειχτεί, νομίζω παντού, και νομίζω ότι πολλές από τις δικές μας πρωτοβουλίες το αποδεικνύουν. Από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην δει τον Πολιτισμό σαν μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα», είπε.

Η πρεμιέρα των “Περσών” είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουλίου, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πρώτη ανάγνωση του κειμένου.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας να προβληθεί η ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή στο εξωτερικό, συζητήθηκε σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για livestream μετάδοση των δραματικών παραστάσεων που θα ανέβουν στην Επίδαυρο, με υπότιτλους.

Πριν φτάσει στο Εθνικό Θέατρο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον γειτονικό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου άναψε κερί.