Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και σε ένα όχι απλώς ευμετάβλητο περιβάλλον, αλλά σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλο τον πλανήτη πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του μήνα στις 2°04’ των Διδύμων.

ΚΡΙΟΣ: Νέες γνωριμίες και νέες προοπτικές ανοίγονται στη ζωή σου με τη Νέα Σελήνη του μήνα να πραγματοποιείται στους Διδύμους. Το θέμα είναι ότι τα πάντα ξεκινούν από την καλή σου διάθεση και όλη την ενεργητικότητά που σε χαρακτηρίζει, πράγμα που κάνει τους ανθρώπους γύρω σου να θέλουν να σε γνωρίσουν κι εσένα ανοιχτό στα ενδεχόμενα που μπορεί να ακολουθούν κάθε μια τέτοια γνωριμία... Καλή περίοδος επίσης για εκείνα τα πολυπόθητα ταξίδια, αλλά και για να αποκαταστήσεις τις επαφές σου με άτομα που μπορεί να είχες παρεξηγηθεί ή να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που σου έχουν λείψει.

ΤΑΥΡΟΣ: Στον τομέα των οικονομικών σου πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του μήνα κι εκεί ακριβώς είναι που αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει αέρας ανανέωσης. Θα έχεις την ευκαιρία να πουλήσεις ακριβά την εμπειρία σου ή τις γνώσεις σου, ενώ γενικότερα δεν αποκλείεται να βρεις νέες πηγές για να ενισχύσεις τα εισοδήματα σου. Αν είσαι σε σχέση, τα περισσότερα σενάρια ανανέωσης στην προσωπική σου ζωή ίσως σε βρίσκουν αντίθετο, όμως για τους αδέσμευτους κάποιες νέες γνωριμίες έρχονται να τονώσουν τη αυτοπεποίθηση τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Νέα Σελήνη του μήνα πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και, αν μη τι άλλο, είναι σίγουρα ανανεωτική. Έχεις όλη τη φλόγα που χρειάζεται (ενδεχομένως και περισσότερη) για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου και να τα κάνεις την πραγματικότητα που ζεις. Τις επόμενες ημέρες μπορείς να περιμένεις καλά νέα σε υποθέσεις που σε απασχολούν, αλλά μπορείς και μόνος σου να πάρεις εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα κάνουν τη ζωή σου όπως την επιθυμείς. Νέες γνωριμίες, συνεργασίες, γάμοι, παιδιά...όποιες κι αν είναι οι προτεραιότητές σου το επόμενο διάστημα ευνοούνται ιδιαιτέρως, αρκεί να μη λειτουργήσεις σπασμωδικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στους Διδύμους φέρνει για σένα κάποιες αλλαγές στον εργασιακό κυρίως τομέα, που όμως φαίνεται ότι τις είχες ανάγκη. Δεν αποκλείεται λοιπόν να αλλάξεις δουλειά, να μπουν νέοι άνθρωποι στο περιβάλλον που ήδη δραστηριοποιείσαι ή να δεις να αποχωρούν άνθρωποι που μπορεί να σου είχαν γίνει βάρος. Από την άλλη θα έχεις την ευκαιρία να βρεις λύσεις σε κάποιες ψυχολογικές ανησυχίες ή αναζητήσεις που μπορεί να έχεις. Μη διστάσεις λοιπόν να κάνεις πράγματα που υπόσχονται να σε βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα.

ΛΕΩΝ: Η Νέα Σελήνη του μήνα φιλοξενείται στους Διδύμους, που για σένα αντιπροσωπεύει εκείνο το κομμάτι του ωροσκοπίου σου με το οποίο συχνά ταυτίζεσαι και που δεν είναι άλλο από το φιλικό σου περιβάλλον από τη μία, αλλά και με το αύριο, με τις φιλοδοξίες και τα όνειρά που θα ήθελες να πραγματοποιηθούν προκειμένου να είσαι ευτυχισμένος από την άλλη. Σε όλα αυτά υπάρχει ανανέωση, αφού νέοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σου και φαίνεται να σου ταιριάζουν πολύ, ενώ επίσης συμβαίνουν γεγονότα που σε βοηθούν να καταλάβεις προς τα πού πραγματικά θέλεις να βαδίσεις.





ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Στους Διδύμους και στο ψηλότερο για εσένα σημείο του ωροσκοπίου σου φιλοξενείται η Νέα Σελήνη του μήνα η οποία φέρνει αέρα ανανέωσης σε θέματα που μπορεί να αφορούν από τη μία την καριέρα σου και από την άλλη το γάμο σου. Τα δεδομένα λοιπόν αλλάζουν, γι’ αυτό δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να δεχτείς κάθε λογής προτάσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, υπόσχονται ότι θα σου δώσουν τη δυνατότητα να βρεθείς ένα σκαλί πιο πάνω κι ένα βήμα πιο κοντά στην εκπλήρωση των φιλοδοξιών σου.

ΖΥΓΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα είναι εδώ και μπορείς να ατενίζεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία αφού φαίνεται ότι ξαναβρίσκεις τη διάθεση να κάνεις νέα σχέδια, νέα ξεκινήματα και γενικότερα να κάνεις πράγματα που θα σε ανανεώσουν. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν, αφενός για να πραγματοποιήσεις κάποια ταξίδια ή για να εξετάσεις ενδεχόμενες συνεργασίες που θα μπορούσες να κάνεις ακόμα και πέραν των ορίων της χώρας, όπως επίσης και τις ευκαιρίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με θέματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Η τύχη είναι μαζί σου και σε κάποιες νομικές υποθέσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Για εσένα η Νέα Σελήνη του μήνα έρχεται να φέρει την ανανέωση στο κρεβάτι σου αφού αν είσαι σε μία σχέση μπορείτε να ξανά πιάσετε το πράγμα από την αρχή, ενώ εάν είσαι μόνος σου σε αυτή τη φάση της ζωής σου θα κάνεις γνωριμίες που θα σου δώσουν το πεδίο να ικανοποιήσεις τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Θετικές εξελίξεις όμως μπορεί να προκύψουν και σε οικονομικά ζητήματα, γι, αυτό το επόμενο διάστημα ίσως να πρέπει να προωθήσεις συμφωνίες, διακανονισμούς και άλλες ανοιχτές υποθέσεις που μπορεί να έχεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στο απέναντι ζώδιο των Διδύμων υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για εσένα σε επίπεδο συνεργασιών και διαπροσωπικών σχέσεων, αφού το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχεις σημαντικές επαφές και να κάνεις γνωριμίες που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα στους παραπάνω τομείς. Εκμεταλλεύσου επίσης τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν για να ανανεώσεις τη σχέση ή το γάμο σου, όμως πρόσεξε να βάλεις φρένο στην πλεονεξία σου και στην τάση σου να γίνουν όλα όπως ακριβώς τα θέλεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα φέρνει αέρα ανανέωσης στην καθημερινότητά σου. Οι αλλαγές αφενός αφορούν στα εργασιακά σου, όπου είτε αλλάξεις δουλειά, είτε παραμείνεις στην ίδια τα πράγματα το επόμενο διάστημα αναμένεται να αλλάξουν δραστικά. Καλή περίοδος όμως και στο ενδεχόμενο που θέλεις να βρεις εργασία. Από την άλλη μπορείς να υιοθετήσεις πιο υγιείς συνήθειες στη ζωή σου ή αν το επιθυμείς να αποκτήσεις και κάποιο κατοικίδιο, με την προϋπόθεση ότι είσαι σίγουρος για το τί μπορεί να σημαίνει μια τέτοια απόφαση. Ευνοϊκό διάστημα για να προσέξεις τη διατροφή σου ή να ασχοληθείς με κάποιον θέμα υγείας που μπορεί να έχεις παραμελήσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η χαρά επανέρχεται στα πρόσωπά σου, αφού η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στους Διδύμους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σου δίνει τη διάθεση να δημιουργήσεις. Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σου και σε αναστατώνουν ευχάριστα, ενώ και κάποια νέα ξεκινήματα είναι επίσης πολύ ευχάριστα και κουβαλάνε πάνω τους μια δόση ανεμελιάς που την έχεις ανάγκη. Το διάστημα που ακολουθεί μπορείς να ξαναδείς πιο εύκολα την ευχάριστη πλευρά των πραγμάτων, να ξαναβρείς την ελπίδα και λίγη απ’ τη χαμένη σου αθωότητα. Πρόσεξε μόνο τη διαφορά ανάμεσα στην αθωότητα και την αφέλεια.

ΙΧΘΥΕΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στους Διδύμους φέρνει αέρα ανανέωσης στο σπίτι, ενδεχομένως μέσω μιας ανακαίνισης ή της αγοραπωλησίας κάποιου ακινήτου, αλλά και γεγονότων που έρχονται να αλλάξουν τα ως τώρα δεδομένα στην οικογενειακή ζωή. Πιθανή είναι ακόμα και η είσοδος νέων μελών στην οικογένεια, ενώ αν σκοπεύεις να μετακομίσεις, ας έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί μια ευκαιρία είναι πιθανότερο να εμφανιστεί τις μέρες που έρχονται. Βέβαια οι εκπλήξεις μπορεί να έρθουν και σε επίπεδο καριέρας, αλλά το βέβαιο είναι ότι σε κάθε περίπτωση η ζωή γίνεται πιο έντονη και αυτό σε ευχαριστεί, ακόμα κι αν δε συμβαίνει με τον πιο εύκολο τρόπο.

