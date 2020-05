Κοινωνία

Ανάληψη ευθύνης για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανάρτησή του σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέλαβαν την ευθύνη για εμπρησμό σε οκτώ σημεία.

Η ομάδα «Αναρχικοί – Αναρχικές» ανέλαβε την ευθύνη για εμπρησμό οχημάτων σε Νέα Σμύρνη, Χαλάνδρι, Λαμπρινή, Καλλιθέα, Κυψέλη και Παγκράτι.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε οχήματα σούπερ μάρκετ και εταιρειών ταχυμεταφορών και σε ΑΤΜ.

Σύμφωνα με το μακροσκελές κείμενο το οποίο αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, «το περίφημο lockdown αποτέλεσε, εν τέλει, τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των κρατικών πολιτικών ανά τον πλανήτη, και προβλήθηκε ως η μόνη ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της πανδημίας. Ουσιαστικά αποτελεί το έκτακτο πολιτικό μέτρο των κρατών ώστε να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη της επερχόμενης κρίσης και να ελέγξουν κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τις αντιδράσεις ενός συστήματος που νοσεί βαθιά, πολύ πριν την εισβολή του covid 19 στις ζωές μας».

Διαψεύδουν, τέλος ότι, υπήρξε κίνδυνος της ζωής κατοίκων ή περαστικών από σημείο επίθεσης.