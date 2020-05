Οικονομία

Παραδιάς στον ΑΝΤ1 για έκπτωση στα ενοίκια: Κάνουν “μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα” (βίντεο)

Για τη μόνη δράση που δεν χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ. Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.