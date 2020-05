Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζεται ο εφιάλτης στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θρηνούν μακράν τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού...

Στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, καταγράφηκαν 1.255 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, κατά την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως το βράδυ χθες Πέμπτη.

Συνολικά, ο απολογισμός στη χώρα ανέρχεται σε 94.661 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 1.576.542 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (+25.582 μολύνσεις από τις 20:30 της Τετάρτης ως την ίδια ώρα χθες.

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ενίοτε φοράει προστατευτική μάσκα, όταν το απαιτούν οι συνθήκες, πρόσθεσε όμως πως δεν σκοπεύει να το κάνει μπροστά στους δημοσιογράφους, για να μην τους «δώσει την ικανοποίηση» να τον δουν με αυτή.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Υψηλάντη, στην πολιτεία Μίσιγκαν, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford που επαναλειτουργεί, εν μέσω της πανδημίας, για να κατασκευάσει μηχανικούς αναπνευστήρες και μέσα ατομικής προστασίας, ο ένοικος του Λευκού Οίκου ρωτήθηκε γιατί δεν φόραγε μάσκα, όπως τα στελέχη της εταιρείας που τον ξεναγούσαν κατά την περιήγησή του στην εγκατάσταση.

«Φόραγα μία προηγουμένως. Φόραγα μία εκεί πίσω. Αλλά δεν ήθελα να δώσω στους δημοσιογράφους την ικανοποίηση να το δουν», απάντησε σαρκαστικά ο αμερικανός πρόεδρος. Λίγο αργότερα, επέδειξε στους δημοσιογράφους τη μάσκα του, χωρίς να τη βάλει. «Μου αρέσει πολύ. Ειλικρινά, νομίζω είμαι πιο ωραίος με τη μάσκα», αστειεύτηκε.