Κόσμος

Κορονοϊός: σημαντική μείωση νεκρών και κρουσμάτων στη Γερμανία

Σε μικρή ύφεση η πανδημία στη Γερμανία. Αναλυτικά τα νέα στοιχεία...

Άλλοι 27 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 στη Γερμανία το προηγούμενο 24ωρο, ενώ εντοπίστηκαν 460 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, βάσει της καταμέτρησης του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ως σήμερα ανέρχεται σε 8.174 νεκρούς επί συνόλου 177.212 κρουσμάτων μόλυνσης, κατά την ίδια πηγή.

Τόσο ο αριθμός των θανάτων όσο και αυτός των μολύνσεων παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σύγκριση με τα στοιχεία που κατέγραφε το ινστιτούτο, το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση λοιμωδών ασθενειών, την προηγουμένη (57 θάνατοι, 745 κρούσματα).