Κόσμος

Κορονοϊός: οι νεκροί στην Ιταλία μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι

Σύμφωνα με το Ιταλικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Inps, οι νεκροί από την επιδημία κορονοϊού στην χώρα, δεν είναι 32.000, όπως αναφέρεται στον μέχρι τώρα απολογισμό, αλλά μπορεί να απεβίωσαν σχεδόν 20.000 περισσότεροι άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Inps, ο απολογισμός της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας «δεν θεωρείται ιδιαίτερα έγκυρος», διότι δεν λαμβάνει υπόψη τους ασθενείς οι οποίοι πέθαναν σπίτι, χωρίς να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, και όλους εκείνους που δεν υποβλήθηκαν σε διαγνωστικά τεστ.

Το Ιταλικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρεί ότι στους 32.486 νεκρούς που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, θα πρέπει να προστεθούν, πιθανώς, άλλοι 18.971. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται βάσει των στοιχείων των ασφαλισμένων που διαθέτει το Ίδρυμα. Πρόκειται για ανθρώπους που ζούσαν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, στον ιταλικό Βορρά.

Οι υπεύθυνοι του Inps, πάντως, αφήνουν ένα περιθώριο αναθεώρησης των νέων αυτών στοιχείων: θεωρούν ότι οι σχεδόν 20.000 άνθρωποι στους οποίους αναφέρονται, σε μεγάλο ποσοστό έχασαν την ζωή τους από τον κορονοϊό, αλλά ότι κάποιοι μπορεί να απεβίωσαν εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, αφού πολλά νοσοκομεία δυσκολεύθηκαν να δεχθούν πολίτες που έπασχαν από χρόνιες ασθένειες.