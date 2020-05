Κόσμος

Κορονοϊός: δραματική η κατάσταση στο Μεξικό

Μόλις τέσσερις λιγότεροι νεκροί σε σχέση με το θλιβερό ρεκόρ που σημειώθηκε την προηγουμένη ημέρα!

Οι μεξικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι κατέγραψαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο 420 νέους θανάτους ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 (τέσσερις λιγότερους από το θλιβερό ρεκόρ που σημειώθηκε την προηγουμένη) και 2.973 ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων που έχουν ανακοινώσει ως εδώ.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα έφθασε τους 6.510 νεκρούς επί συνόλου 59.567 κρουσμάτων μόλυνσης.

Στελέχη του μεξικανικού υπουργείου Υγείας τονίζουν εδώ και καιρό πως ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί χωρίς αυτό να έχει διαγνωστεί στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερος.