Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει μαυροφορεμένη γυναίκα να ακολουθεί το θύμα μετά την επίθεση. Ο δικηγόρος της οικογένειας της κοπέλας.

Για τα όσα είδε τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ιδιοκτήτης καφετέριας δίπλα από το σημείο όπου έγινε η επίθεση με βιτριόλι προχθές.

Όπως είπε ο άνδρας, μετά την επίθεση, μία γυναίκα με μαύρα έτρεχε πίσω από την 34χρονη και φώναζε «η κοπέλα, η κοπέλα». Έτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί της, αφού ήταν αφενός υπεράνω υποψίας, αφετέρου η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στην άτυχη κοπέλα.

Στο σημείο μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, βρέθηκε μάσκα μιας χρήσης, η οποία όμως δεν περισυνελλέγη από τις αρχές, αλλά από την καθαρίστρια του δήμου, που την πέταξε στα σκουπίδια. Δεν έχει διασταυρωθεί αν είχε επιρρίψει η δράστης της μάσκα, αφού στο σημείο που βρέθηκε δεν υπάρχουν κάμερες.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής είπε ότι προς το παρόν η έρευνα για το συμβάν είναι σε εξέλιξη, ενώ η ίδια δεν είναι σε θέση να μιλήσει.

«Με κοίταξε για δευτερόλεπτα στα μάτια μια μαυροφορεμένη γυναίκα, που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου, ενώ ετοιμαζόμουν να μπω στο ασανσέρ και αμέσως μετά μου πέταξε καυστικό υγρό. Προσπαθώ να θυμηθώ εάν την γνώριζα από κάπου. Φορούσε χειρουργική μάσκα και ήταν καλυμμένα έτσι τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου έκανε κακό», ανέφερε η 34χρονη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, στη νέα ολιγόλεπτη συνομιλία της, με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας που διερευνούν την υπόθεση.

«Έχει καεί όλο της το πρόσωπο», εξήγησε ο Απόστολος Λύτρας.

Ως προς τα αίτια, πάντως, ο δικηγόρος, όπως και η οικογένεια και το ίδιο το θύμα ότι, «δεν είχε καμία διαφορά με κανέναν».

«Δεν έχω στοιχεία, αλλά όπως έγινε το συγκεκριμένο έγκλημα, παραπέμπει σε προσωπική διαφορά, όπως διαπράχθηκε φαίνεται εκδικητικό», εκτίμησε ο Α.Λύτρας και εξήγησε ότι το συγκεκριμένο αδίκημα είναι «βαριά σκοπούμενα σωματική βλάβη, που σημαίνει δέκα χρόνια κάθειρξη και με τα 3/5 της ποινής θα βγει πολύ γρήγορα έξω».