Κοινωνία

Έριξαν μολότοφ σε πάρκινγκ της Τροχαίας στο Μεταξουργείο

Ομάδα νεαρών ατόμων πέταξε, τα ξημερώματα, δύο βόμβες μολότοφ σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιείται από την Τροχαία.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης της Τροχαίας Αττικής, στην οδό Σιδηροδρόμων στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, άγνωστοι πέταξαν δύο βόμβες μολότοφ, από τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα.

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια τα άτομα αυτά αφέθηκαν ελεύθερα, αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Παράλληλα, η ομάδα "Αναρχικοί, αναρχικές" ανέλαβε την ευθύνη, με ανάρτησή της τα ξημερώματα σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για το μπαράζ επιθέσεων, πριν από λίγες ημέρες, σε οχήματα και μηχανήματα ΑΤΜ σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.