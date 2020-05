Οικονομία

Ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ για το σημερινό “κουτσούρεμα” στις συντάξεις (βίντεο)

Γιατί αρκετοί συνταξιούχοι είδαν ελαφρώς ή λίγο περισσότερο μειωμένες τις συντάξεις τους. Ο Κ.Τσαγκαρόπουλος απαντά.