Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Πλωτά ασθενοφόρα για τα νησιά το καλοκαίρι (βίντεο)

Για το καλοκαιρινό πλάνο μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Ναυτιλίας. Τι θα γίνει με τα πλοία. Η απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις.

«Σταδιακά και τη σωστή στιγμή θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα για το 50% πληρότητα στα πλοία», εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Ναυτιλίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σεζόν δε θα είναι βάσει του τρέχοντος πρωτοκόλλου.

Απαντώντας στο αν τα νησιά θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε τυχόν κρούσματα από τουρίστες, ο Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση των κλινών στα νησιά, ενώ σημείωσε πως «έχουν επεξεργαστεί σχέδια για αντιμετώπιση κρουσμάτων και στα μικρά νησιά».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το Λιμενικό Σώμα θα παραλάβει το καλοκαίρι τρία πλωτά ασθενοφόρα και υπάρχει πλάνο παραλαβής ακόμα τριών.

Σημείωσε, επίσης, σχετικά με την ενημέρωση των τουριστών ότι, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ έχουν δοθεί και στα αγγλικά και όλοι είναι ενήμεροι για το πώς θα κινηθούν με τα Μέσα.

Σχολιάζοντας, τέλος, το χθεσινό περιστατικό στις Οινούσσες, είπε ότι, πρόκειται για «καθημερινό φαινόμενο» το οποίο «αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα και τόλμη» και ξεκαθάρισε ότι, «προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και δεν έχουμε χαλαρώσει ούτε στιγμή και αυτό θα το συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό».