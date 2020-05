Life

Stan: η καραντίνα, το βίντεο με τη σύντροφό του και το μαγείρεμα (βίντεο)

Καλεσμένος του «The 2Night Show» ήταν ο Stan. Ο αγαπημένος ερμηνευτής μίλησε για το πώς βίωσε την περίοδο της καραντίνας και αποκάλυψε το βίντεο που ανέβασε με τη σύντροφό του στα social media...