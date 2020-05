Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας στον ΑΝΤ1: Θα είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της τουριστικής σεζόν (βίντεο)

Για την προετοιμασία του συστήματος για την υποδοχή τουριστών μίλησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, εκφράζοντας επιπλέον ανησυχία για τη βιωσιμότητα και την επαναφορά του ιού.

«Προσπαθούμε να λάβουμε όλα τα μέτρα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ στον ΑΝΤ1, ενόψει της έναρξης της τουριστικής σεζόν.

Όπως είπε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, για την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων, «είμαστε έτοιμοι στο βαθμό που υπάρχουν δεκάδες νησιά».

Αναφέρθηκε στα πλωτά που από τη Δευτέρα θα μεταβούν στα νησιά μεταφέροντας κλιμάκια του ΕΟΔΥ που θα κάνουν εξετάσεις στους κατοίκους, ενώ μίλησε για τα τρία πλωτά ασθενοφόρα που θα παραλάβει από βδομάδα το Λιμενικό, σημειώνοντας ότι και το ΕΚΑΒ διαθέτει πλέον δέκα κάψουλες μεταφοράς.

«Δουλεύουμε και θα είμαστε έτοιμοι με την έναρξη της σεζόν», τόνισε ο Π.Αρκουμανέας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δεύτερο κύμα κορονοϊού που προβλέπεται από τον ΠΟΥ, υπογραμμίζοντας ότι, «έχουμε μειώσεις στη διασπορά, αλλά ο ιός δεν έχει φύγει» και τόνισε ότι, «αυτό που μας προβληματίζει είναι τα σημεία που συγκεντρώνεται πολύς κόσμος».

«Εμείς προετοιμαζόμαστε για δεύτερο κύμα, αλλά προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση», κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφερόμενος στο καλοκαίρι και την τουριστική σεζόν.