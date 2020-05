Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: θα πάμε στη Μύκονο με το τρόπαιο!

Η Μύκονος είναι ένα από τα καλύτερα νησιά στην Ελλάδα, τόνισε σε συνέντευξή του διαφημίζοντας εκ νέου τη χώρα μας... Τι είπε για τη Σαντορίνη;

Μπορεί να μην είναι ακόμα ξεκάθαρο πότε ή εάν θα επανεκκινήσει η σεζόν του NBA, αλλά ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ξέρει ακριβώς που θα τον βρει η επόμενη ημέρα από την πιθανή κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε συνέντευξή του με τον συμπαίκτη του Πατ Κόνατον, ο Giannis μίλησε για πολλά θέματα, όπως η ηθική του, το ψευδώνυμο Greek Freak, τους αγώνες που παίζει με τα αδέρφια του και το χρόνο που περνάει με τον μικρό γιο του.

Στο τέλος της συζήτησης, ο Κάνατον ανέφερε ότι δεν είχε πάει ποτέ στην Ελλάδα και ρώτησε τον MVP του NBA ποιος θα ήταν ο ιδανικός προορισμός για πάρτι, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Προτού συμβούν όλα αυτά με την COVID-19, συζητούσα με την ομάδα για ένα ταξίδι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο, προσθέτοντας: «Η Μύκονος είναι ένα από τα καλύτερα νησιά στην Ελλάδα, είναι ένα πάρτι. Δεν μπορείς να πας εκεί με το άλλο σου μισό, πρέπει να είσαι μόνος σου. Πρέπει να είναι ένα ταξίδι για αγόρια. Προφανώς, έχουμε τη ρομαντική Σαντορίνη, η οποία έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα και ανατολή στον κόσμο. Μπορείτε να πάρετε το άλλο σας μισό εκεί.

Είχα την ευκαιρία να πάω πέρυσι - πήγα με τον Μπλέντσο και τον Λόπεζ στη Μύκονο - και ήμουν λίγο λυπημένος που δεν μπόρεσα να φέρω όλη την ομάδα και να βιώσει αυτό που περάσαμε. Νομίζω, αφού κερδίσουμε το πρωτάθλημα θα κρατάμε το τρόπαιο καπνίζοντας όλοι πούρα όπως ο Mάικ Τζόρνταν στη Μύκονο».