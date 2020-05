Κοινωνία

Πανελλαδικές και κορονοϊός: Έτσι θα γίνουν οι εξετάσεις

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Με προαιρετική χρήση μάσκας για τους υποψηφίους και υποχρεωτική για τους επιτηρητές, με απόσταση 1,5 μέτρου και φυσικό αερισμό στις αίθουσες, χωρίς ανεμιστήρες θα διεξαχθούν οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα παραπάνω καθορίζει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας , Ν.Κεραμέως και Β. Κικίλια, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (1967 Β'/21.05.2020) και που ορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 (γραπτών ή προφορικών).

Αποστάσεις και μάσκες

Σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. Η ίδια απόσταση θα πρέπει να τηρείται και στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους.

Όσον αφορά στη χρήση προστατευτικών μασκών, αυτή θα είναι προαιρετική από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων. Ωστόσο, για τους εκπαιδευτικούς-επιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική.

Για τα παραπάνω θα πρέπει να μεριμνούν ο πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά και της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικούς Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά.

Αερισμός των αιθουσών και κανόνες υγιεινής

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι αίθουσες θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς με φυσικό τρόπο. Όπου δεν θα είναι δυνατό αυτό, προβλέπεται η χρήση κλιματιστικών, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Παιδείας. Η χρήση ανεμιστήρων θα απαγορεύεται.

Όπως ήδη ισχύει στο σχολικό περιβάλλον μετά την άρση του lockdown, θα πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται οι οδηγίες καλής υγιεινής των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισυπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επίσης, τα εξεταστικά κέντρα θα τηρούν τους κανόνες του ΕΟΔΥ και για την καθαριότητα.

Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά και κατά το χρονικό διάστημα που θα διενεργούνται οι Εξετάσεις.