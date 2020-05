Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: δεν υπάρχουν οι όροι καλής γειτονίας

Την τουρκική προκλητικότητα και την παρενόχληση ψαράδων στις Οινούσες σχολίασε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σημειώνοντας πως υπάρχει ο φόβος ατυχήματος λόγω της έντονης δραστηριότητας σε πολύ μικρό χώρο.

«Είναι αυξημένη ηδραστηριότητα σε αέρα, θάλασσα και ξηρά, καθώς δεν έχει κοπάσει η κατάσταση στον Έβρο» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η ένταση σε μικρούς χώρους αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα», υπογράμμισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως έχουν γίνει διαβήματα προς τους οργανισμούς και το ΝΑΤΟ. «Περιμένουμε καλή τη πίστη μια καλύτερη συμπεριφορά» τόνισε, αναγνωρίζοντας πως «δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή όροι καλής γειτονίας».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως η τελευταία του επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν πριν από 15-20 μέρες, λέγοντας: Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας, να τους αποτρέπουμε, να τους αναχαιτίζουμε και να εξηγούμε, όπως πχ στον Έβρο, ότι θα ενισχύσουμε τα σύνορά μας, ως άγρυπνοι φρουροί, κι αυτό δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας ή εξήγησης.

«Εμείς δείχνουμε καλή διάθεση, θέλουμε να δείξει και η άλλη πλευρά, τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτά» τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος και κατέληξε λέγοντας: «Δεν νομίζω πως η Τουρκία θέλει να κλιμακώσει κατακόρυφα την ένταση μέχρι την πρόκληση άλλων καταστάσεων, αλλά τα δείγματα συμπεριφοράς μάς κάνουν να εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα και να προετοιμαζόμαστε».