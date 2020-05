Life

“Άγριες Μέλισσες”: Στο... φως ένοχα μυστικά και απιστίες (εικόνες)

Οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1 προμηνύονται συναρπαστικές και οι εκπλήξεις από το παρελθόν ασύλληπτες.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45. Πάρτε μια «γεύση»….

Δευτέρα 25 Μαΐου - Επεισόδιο 94

Ο Νικηφόρος καταφέρνει ν’ αποσπάσει απ’ τον Σταματέλο κάποιες σημαντικές πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να σαμποτάρει το σχέδιο της βιομηχανικής ζώνης. Η Ασημίνα αρχίζει να επιδεικνύει τις ψεύτικες αλλαγές στο σώμα της, απ’ την υποτιθέμενη εγκυμοσύνη της, ενώ στην αντίπερα όχθη η Δρόσω κρύβει όσο μπορεί τις αλλαγές αυτές, όμως, άθελα της το μυστικό της θ’ αποκαλυφθεί σε κάποιον… Παράλληλα, ο Κυπραίος συνεχίζει να δέχεται το φλερτ της Μάρθας, προκαλώντας τη ζήλεια της Ελένης, κάτι που θα κάνει τον Κυπραίο να αναθαρρήσει για τα αισθήματά της προς το πρόσωπο του. Την ίδια στιγμή, ο προεκλογικός λόγος του Τόλλια μετατρέπεται σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Σεβαστού ενώ στο σπίτι του Προύσαλη θα εμφανιστεί ένας μάρτυρας που θ’ αποκαλύψει την αλήθεια για την επίθεση των αγροτών. Ο Βασταρδής δείχνει στη Θεοδοσία τα χαρτιά του διαζυγίου του και της ζητάει να ζήσουν μαζί, την ίδια ώρα που κάποιος ανακαλύπτει την παράνομη σχέση της… O Κυπραίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη «θεία δίκη», μέσω ενός ανθρώπου που μπορεί να τον ξεσκεπάσει εύκολα για τον φόνο του Σαράντη Γεωργαλά…

Τρίτη 26 Μαΐου - Επεισόδιο 95

Ο Κυπραίος αναγκάζεται να παραδεχτεί στον μοναχό Ματθαίο την εγκληματική του πράξη κατά του Γεωργαλά, όμως, η ομολογία του θα πάρει μια απρόσμενη τροπή. Θα καταφέρει, αυτήν την φορά, ο Κυπραίος να γλυτώσει απ’ τις πράξεις του; Παράλληλα, ο Λάμπρος, έχοντας μάθει την παράνομη σχέση της Θεοδοσίας με τον Βασταρδή, αποφασίζει να κάνει ένα παράτολμο βήμα ενώ την ίδια στιγμή ο Μιλτιάδης ψάχνει ανήσυχος τον γιο του. Η Ελένη αποφασίζει να εκμυστηρευτεί στον Φανούρη το σχέδιο για την εγκυμοσύνη των δυο κοριτσιών και ζητά τη βοήθειά του για να το αποτρέψει. Το σχέδιο του Κωνσταντή και του Μελέτη για να παγιδεύσουν τον Κλεομένη μέσω του Δημήτρη, κινδυνεύει να ναυαγήσει. Ο Προύσαλης προσπαθεί να πείσει τη Βασούλα να καταθέσει εναντίον του Λια και έτσι να φτάσουν στην ενοχή του Δούκα, όμως η Βασούλα φοβάται για τη ζωή της, καθώς ο άντρας της, της φέρεται βίαια. Η Ελένη αναλαμβάνει να την πείσει, όμως η ξαφνική παρουσία του Λια θα βάλει σε κίνδυνο και τις δυο γυναίκες.

Τετάρτη 27 Μαΐου - Επεισόδιο 96

Η Ελένη, με τη βοήθεια του Προύσαλη και του Κυπραίου, προσπαθεί να βρει τρόπο να πλησιάσει τη Βασούλα, με σκοπό να την πείσει ν’ αφήσει τον άντρα της. Η Ασημίνα δείχνει όλο και πιο έντονα τη σκληρή της πλευρά στη Δρόσω, κατηγορώντας την πως τη νύχτα του φόνου, πλησίασε τον Σέργιο ερωτικά. Ο Κωνσταντής αποκαλύπτει στον Δούκα ότι προσέλαβε τον Δημητράκη ως δόλωμα για να παγιδέψει τον Κλεομένη κι εκείνος γίνεται έξαλλος με το ανόητο, όπως θεωρεί, σχέδιό του. Η Ουρανία απαιτεί από τον Κυριάκο να φύγει απ’ το σπίτι κι αυτός αναγκάζεται να υποχωρήσει. Η Μάρθα ομολογεί στον Κυπραίο πως νιώθει όμορφα κοντά του, αυτός όμως την απωθεί ευγενικά, ενώ την ίδια στιγμή ο Βασταρδής προσπαθεί να πείσει τη Θεοδοσία να παρατήσει τον Λάμπρο και να φύγει μαζί του…

Πέμπτη 28 Μαΐου - Επεισόδιο 97

Ο Λάμπρος καταλαβαίνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη Θεοδοσία και τον Βασταρδή και αποφασίζει να προχωρήσει με το διαζύγιο. Ο Μιλτιάδης θα αποκαλύψει στον Δούκα τι έχει συμβεί ανάμεσα σ’ εκείνον και τη Μυρσίνη στο παρελθόν και θα προκαλέσει την οργή του. Θα καταφέρει η Μυρσίνη να τον πείσει πως είναι ένα ψέμα του Μιλτιάδη; Η Βασούλα υπογράφει την κατάθεση που καταδικάζει τον Λια και όλοι χαρούμενοι πιστεύουν πως επιτέλους έχουν στο χέρι τον Δούκα. Ο Προύσαλης αναλαμβάνει να την προστατέψει μέχρι τη δίκη. Πώς θα αντιδράσει ο Δούκας; Θα ομολογήσει ο Λιας την αλήθεια; Ο Κυριάκος είναι αποφασισμένος να βρει μια κανονική δουλειά και να μείνει με την Ουρανία αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεται. Η σχέση του Κλεομένη με τον Δημητράκη φαίνεται να προχωράει καθώς ο Κλεομένης ανοίγεται και του αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το παρελθόν του, ενώ ένα γράμμα για τον Νέστορα, ίσως, περιέχει την απάντηση που ψάχνει για τον Κυπραίο…