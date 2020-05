Life

“Αν ήμουν πλούσιος”: Μεγάλες ανατροπές λίγο πριν το φινάλε

Η ζωή όλων των ηρώων δείχνει να αλλάζει οριστικά λίγο πριν το φινάλε της σειράς ή μήπως όχι;

Δευτέρα 25 Μαΐου - Επεισόδιο 132

Ο Μουρούνας δίνει πειστικές απαντήσεις στη Δάφνη για την εξαφάνιση του πατέρα της και η εκείνη νιώθει απολογούμενη απέναντί του. Η Ξένια χωρίζει τον Θεοχάρη, θιγμένη που την είπε «εύκολη», την ώρα που ο Σωτήρης ζητάει από τη Χριστίνα να ξαναγίνει η γυναίκα του. Παράλληλα, επιστρέφει στην παλιά του δουλειά και γίνεται αποθηκάριος στον όμιλο Βρανά! Ο Μουρούνας οργανώνει μια συνέντευξη Τύπου για τη νέα δραστηριότητα του ομίλου Βρανά και ζητάει από τη Μόνικα να είναι μια θεά. Παράλληλα, ο Βρανάς κάνει μία συμφωνία με την Πέγκυ, ώστε ο Μουρούνας να γυρίσει στη γυναίκα του. Στο μεταξύ, η Σμαράγδα τσεκάρει τον Μάκη για να δει αν θα την προσεγγίσει ερωτικά. Ο Σωτήρης τους βλέπει και καταλαβαίνει ότι η κοπέλα για την οποία του μιλούσε τόσο καιρό ο Μάκης είναι η Σμαράγδα! Την ίδια στιγμή, όμως, ο Σωτήρης θα ανακαλύψει και ποιος είναι ο δεσμός της κόρης του, της Μυρτώς! Το μπέρδεμα θα είναι πολύ μεγάλο, αφού ο Σωτήρης θα πει στον Μάνο όσα έμαθε για τη Σμαράγδα...

Τρίτη 26 Μαΐου - Επεισόδιο 133

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά τις δηλώσεις του δημοσιογράφου για τον στημένο θάνατο του Βρανά, επικρατεί χάος και η Μελίνα με τον Βρανά και τη Μόνικα, προσπαθούν να τα μπαλώσουν. Ο Μουρούνας, όμως βγάζει κι άλλον άσσο απ’ το μανίκι του και τώρα απειλεί πραγματικά τη σχέση του Βρανά με τη Μόνικα. Η Μόνικα είναι έξαλλη με τον Βρανά, ενώ ο Μάνος δεν μπορεί να πιστέψει ότι η Σμαράγδα τον απατάει με τον Μάκη. Η Μυρτώ παρακαλεί τη Σμαράγδα να συνεχίσει να παίζει για λίγο ακόμα το παιχνίδι της αποπλάνησης του Μάκη. Η Δάφνη με τον Αλέξη τσακώνονται και η σχέση τους φαίνεται πως πάει από το κακό στο χειρότερο, ενώ η Μελίνα καραδοκεί. Η Χριστίνα μαθαίνει από τη Βενετία ότι ο Λαζαρίδης δεν κατέθεσε το διαζύγιό τους και είναι ακόμα παντρεμένη με τον Σωτήρη. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υποπτεύεται ότι κάτι παίζει με τη Μυρτώ και τον Μάκη και το λέει στον Σωτήρη...

Τετάρτη 27 Μαΐου - Επεισόδιο 134

Ο Μάνος βλέπει τη Σμαράγδα σε απόσταση αναπνοής με τον Μάκη και βγάζει συμπέρασμα πως κάτι τρέχει μεταξύ τους. Ο Αλέξης απολογείται στη Μελίνα που τη φίλησε, λέγοντας πως έκανε λάθος, πράγμα που προκαλεί τον έντονο εκνευρισμό της. Η Φρόσω πετυχαίνει, στην αποθήκη, τον Μουρούνα μαζί με τον Ντρόγκο και αντιλαμβάνεται τυχαία πως ο Ντρόγκο είναι Βούλγαρος, δημιουργώντας ανησυχία στον Μουρούνα. Η Φρόσω αναφέρει το περιστατικό στον Βρανά κι εκείνος αρχίζει να έχει υποψίες. Ο Πέτρος, μετά το φιλί του με τη Μυρτώ, της εξηγεί πως δεν μπορεί να την δει φιλικά και το ρίχνει στο ποτό. Η Χριστίνα με τη Βενετία στήνουν ένα κόλπο με σκοπό να πάρουν το κινητό της Μυρτώς και να ψάξουν στις επαφές της για τον Μάκη. Ταυτόχρονα, ο Μάνος παίρνει την απόφαση να παρακολουθήσει τη Σμαράγδα…

Πέμπτη 28 Μαΐου - Επεισόδιο 135

Ο Μουρούνας καταστρώνει ένα σχέδιο με την Πέγκυ, προκειμένου να ανακαλύψει αν ο Βρανάς έχει βάλει κρυφή κάμερα στην αποθήκη για να τον τσακώσει την ώρα που θα κάνει την κομπίνα με τον Ντρόγκο, και ο Βρανάς πέφτει στην παγίδα του. Τι θα γίνει, όμως, όταν ο Μουρούνας δεν μπορεί να εντοπίσει πουθενά τον Ντρόγκο για να τον ειδοποιήσει; Η Σμαράγδα προσπαθεί να πείσει τον Μάνο πως δεν έχει σχέση με τον Μάκη και ότι όλα ήταν ένα σχέδιο της Μυρτώς, ενώ ο Θεοχάρης στήνει ένα θέατρο με τη Φρόσω, για να δώσει ένα τέλος στην ελεύθερη σχέση που υποτίθεται ότι έχει με την Ξένια. Τα πράγματα για τη Δάφνη και τον Αλέξη συνεχίζουν να μην πηγαίνουν καλά, ενώ η κατάσταση περιπλέκεται, όταν η Δάφνη γίνεται μάρτυρας μιας επικίνδυνης συζήτησης μεταξύ του Αλέξη και της Μελίνας. Την ίδια ώρα, ο Σωτήρης, η Βενετία και η Χριστίνα οργανώνουν ένα δείπνο και καλούν τον Μάκη και τη Μυρτώ, με σκοπό να ξεσκεπάσουν την σχέση τους κι όλα δείχνουν πως τα καταφέρνουν.

Παρασκευή 29 Μαΐου - Επεισόδιο 136

Ο Σωτήρης πιάνει τον Μάκη με τη Μυρτώ στα πράσα και γίνεται έξαλλος! Ο Βρανάς στήνει παγίδα στον Ντρόγκο, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος αν δεν βγάλει απ’ τη μέση τον Μουρούνα και δεν πάρει πίσω τα λεφτά της τυχερής τριπλέτας. Σκέφτεται ένα τρελό σχέδιο, το βάζει μπροστά και ζητάει τη βοήθεια της Φρόσως και… της Πέγκυς! Ο Μάνος με τη Σμαράγδα ζούνε τον έρωτά τους, αλλά τους διακόπτει η... αστυνομία. Την ίδια ώρα, ο Σωτήρης σε διαμάχη με τη Μυρτώ, την απειλεί ότι δεν θα την ξαναδεί ο ήλιος, η Μυρτώ αντιδράει και η Βενετία με τη Χριστίνα προσπαθούν να βρουν μια μέση λύση. Η Δάφνη δεν τα πάει καθόλου καλά με τον Αλέξη που γρήγορα βρίσκει παρηγοριά στη Μελίνα. Θα βοηθήσει η Πέγκυ τον Βρανά; Θα τα βρουν η Δάφνη με τον Αλέξη; Γιατί είναι στη φυλακή ο Μάνος; Θα τον ακούσει τον Σωτήρη η Μυρτώ ή θα κάνει κάτι και μετά θα μετανιώνουν όλοι πικρά για όσα της είπαν;

Επεισόδιο 137

Ο Βρανάς καταφέρνει να πάρει πίσω απ’ τον Μουρούνα τα χρήματα των τυχερών της τριπλέτας, με απρόσμενο σύμμαχο την Πέγκυ. Ο Σωτήρης, συνειδητοποιώντας πως η Μυρτώ κλέφτηκε με τον Μάκη, παθαίνει πανικό. Η Χριστίνα μένει αρχικά ψύχραιμη, αλλά μ’ ένα μήνυμα της Μυρτώς, γρήγορα τα πράγματα χειροτερεύουν! Η Φρόσω είναι σε μεγάλο δίλημμα για το αν θα αποκαλύψει στη Δάφνη την αλήθεια για το γράμμα της Κικής. Παίρνει την τελική της απόφαση και επισκέπτεται τη Δάφνη, την ίδια στιγμή που εκείνη έχει συμφωνήσει με τον Αλέξη να κάνουν μια νέα αρχή. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, η αδιαθεσία της Ξένιας την οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περιμένει παιδί και η επιμονή της κάνει τον Θεοχάρη να της αγοράσει τεστ εγκυμοσύνης, ενώ ο Βρανάς γράφει την τελευταία πράξη στην κόντρα του με τον Μουρούνα, καταγγέλλοντάς τον για φοροδιαφυγή!

