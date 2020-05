Πολιτική

Επικοινωνία Δένδια - Eissa για τις τουρκικές προκλήσεις

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης επικοινώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της διεθνώς αναγνωρισμένης Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβυής, Aguila Saleh Eissa. Σημειώνεται ότι ο κ. Saleh είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η συζήτηση εστιάσθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στις πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και στις προοπτικές δημιουργίας συνθηκών που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε ειρηνική, πολιτική επίλυση της κρίσης, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Προς τούτο, τονίστηκε η σημασία ορισμού νέου Ειδικού Απεσταλμένου του ΓΓ ΟΗΕ το συντομότερο δυνατόν.

Αμφότεροι Δένδιας και Saleh επανέλαβαν τη θέση τους υπέρ των Συμπερασμάτων του Βερολίνου, τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής του εμπάργκο όπλων και κατάπαυσης του πυρός. Επιπλέον, δεν παρέλειψαν να τονίσουν τον ανυπόστατο και αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο είναι άκυρο και εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Saleh ανέλυσε το σχέδιο 8 σημείων που έχει προτείνει και το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση ενός νέου Προεδρικού Συμβουλίου στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι τρεις επαρχίες της Λιβύης καθώς και τον ορισμό Επιτροπής απαρτιζόμενης από εμπειρογνώμονες και διανοούμενους και επιφορτισμένης με τη σύνταξη του νέου Συντάγματος της χώρας. Το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε στα τέλη Απριλίου και έχει αποσπάσει πολλές δηλώσεις υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα.

Η ανωτέρω επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την συνομιλία του Ν. Δένδια με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στη Λιβύη, R. Norland και εντάσσεται στο πάγιο ενδιαφέρον της ελληνικής διπλωματίας για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και στον ενεργό και εποικοδομητικό της ρόλο στις προσπάθειες ειρήνευσης στην Λιβύη. Τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση επίλυσης της λιβυκής κρίσης θα είχε θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στον σκληρά δοκιμαζόμενο λιβυκό λαό, αλλά και στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.