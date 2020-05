Πολιτική

Καταγγελία Καμίνη: Συνεργάτης ναζιστικών εκδόσεων ο διοικητής της δομής Πύργου

Διόρισαν ακροδεξιό ως διοικητή στην προσφυγική δομή στον Πύργο, καταγγέλλει, μέσω της «Εφ.Συν.», ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Καμίνης.

Σχέσεις με ναζιστικό εκδοτικό οίκο έχει ο νέος διοικητής της προσφυγικής δομής του Πύργου, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει στις εκδόσεις αυτές πόνημα ακραίου ισλαμοφοβικού περιεχομένου. Την αποκάλυψη που εκθέτει τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη κάνει στην «Εφ.Συν.» ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Καμίνης, τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του κόμματος.

«Μόλις δημοσιεύτηκαν οι διοικητές των δομών προσπαθήσαμε, μιας και το υπουργείο δεν θεώρησε απαραίτητο να προσκομίσει τα βιογραφικά τους, να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα κληθούν να διαχειριστούν το πολύ λεπτό αυτό ζήτημα στις τοπικές κοινωνίες. Δυστυχώς, τα πρώτα ευρήματα είναι απογοητευτικά και ενδεικτικά της επιπολαιότητας με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το προσφυγικό. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι κάποιος κύριος ο οποίος τοποθετήθηκε διοικητής της δομής στον Πύργο, συγγραφέας του βιβλίου “Μιναρέδες: Οι Λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη”. Αντιλαμβάνεστε πως με επικεφαλής έναν άνθρωπο που εμφορείται από τέτοιες ιδέες, μια μικρή δομή μακριά από τη δημοσιότητα, όπως αυτή του Πύργου, μπορεί να καταστεί πραγματικό κολαστήριο για αυτούς τους ανθρώπους», σημειώνει ο κ. Καμίνης.

Μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο δείχνει πως πρόκειται για τον Χρήστο Τσιάχρη, ο οποίος κυκλοφόρησε το βιβλίο στις εκδόσεις Θούλη. Είναι αυτές που εκδίδουν τα βιβλία του Περίανδρου, κατά κόσμον Αντώνιου Ανδριτσόπουλου, πρώην υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένου για την απόπειρα δολοφονίας του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή το 1998. Κυκλοφορούν βέβαια βιβλία του Χίτλερ, του Γκέμπελς και άλλων διεθνών ναζιστών, όπως ο Ιούλιος Εμπολα και ο Ρομπέρ Μπραζιγιάκ. Η Εταιρεία της Θούλης (στα γερμανικά Thule) ήταν γερμανική ακροδεξιά οργάνωση του Μεσοπολέμου, είχε σήμα τη σβάστικα και αποτέλεσε τη μήτρα των φονικών ναζιστικών ταγμάτων εφόδου.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει είτε τον κυνικό αμοραλισμό μιας πολιτικής που παίζει επικίνδυνα με τη φωτιά της ξενοφοβίας και του μίσους είτε την ασύγγνωστη προχειρότητα της διαδικασίας ορισμού των διοικητών και την απαξίωση των βασικών αρχών δημόσιας διοίκησης. Την απάντηση τη γνωρίζει φυσικά ο κ. Μηταράκης.

Ο μαύρος κατάλογος

Ο διορισμός των διοικητών στις προσφυγικές δομές αποτελεί επανάληψη του φιάσκου με τους διορισμούς διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία. Κοινά σημεία και στις δύο υποθέσεις είναι η έλλειψη εξειδίκευσης και εμπειρίας των διοικητών και οι στενές σχέσεις σχεδόν όλων με το κόμμα της Ν.Δ. Είναι αποκαλυπτική μια πρώτη πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο: στη δομή της Αλεξάνδρειας τοποθετήθηκε υποψήφιος με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, στη Βέροια μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ., στη Θήβα άνθρωπος από την ΟΝΝΕΔ Βόλου, στο Κουτσόχερο απόστρατος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Λάρισα, γνωστός για τις ακραίες τοποθετήσεις του, στις Σέρρες η αντιπρόεδρος της τοπικής ΝΟΔΕ, στα Γρεβενά υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ. το 2012, στην Κάτω Μηλιά νεοδημοκράτης δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης.

Ο κατάλογος απαρτίζεται κυρίως από μετακλητούς, χωρίς εμπειρία ή επιστημονική συνάφεια με τη διαχείριση του προσφυγικού. Υπάρχουν όμως και χειρότερα: κραυγαλέες περιπτώσεις διοικητών που πρωταγωνίστησαν σε ξενοφοβικές και εθνικιστικές κινητοποιήσεις ή συμμετείχαν απροκάλυπτα στις αντιδράσεις εναντίον της δημιουργίας δομών, στις οποίες τοποθετήθηκαν σήμερα διοικητές.

Αγνώστων βιογραφικών

Πρόκειται για τις γνωστές αδιαφανείς και συνοπτικές διαδικασίες που έχουν γίνει συνώνυμο της πολιτικής του κ. Μηταράκη στο υπουργείο, ο οποίος επικαλείται συνεχώς τις έκτακτες συνθήκες και την ανωτέρα βία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προκήρυξη των θέσεων άρχισε και τελείωσε τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην κορύφωση της καραντίνας λόγω κορονοϊού. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα βιογραφικά τους, ενώ η αμοιβή τους ανέρχεται σε 3.000 ευρώ τον μήνα, ίδια για όλους, είτε έχουν τοποθετηθεί σε δομή που φιλοξενεί μερικές δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες είτε σε δομή που φιλοξενεί περισσότερους από δύο χιλιάδες.

«Θυμίζουμε πως, ανεξάρτητα από το μέγεθος της δομής, οι διοικητές θα αμείβονται με 3.000 ευρώ τον μήνα. Θα μπορούν να εισηγούνται τη διάθεση “μυστικών κονδυλίων”, μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ, που θα διαχειρίζονται χωρίς έλεγχο και λογοδοσία. Θα μπορούν να εκτελούν απόρρητες συμβάσεις κάθε είδους και να συνεργάζονται με την επίσης μετακλητή Τεχνική Υπηρεσία του υπουργείου», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Γιώργος Καμίνης και ζητά να δημοσιευτούν άμεσα η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και τα βιογραφικά των νέων διοικητών.

Ψυχογιός: Δεν θα επιτρέψουμε θιασώτες της ακροδεξιάς και του ναζισμού να διοικήσουν δομές προσφύγων, όπως στον Πύργο. Να προχωρήσει άμεσα η απομάκρυνση του



Η Κυβέρνηση συνεχίζει την 11μηνη παράδοση να εναγκαλίζεται με την ακροδεξιά στα ζητήματα του Προσφυγικού. Σύμφωνα με σημερινό (22/5/2020) δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ μετά από σχετική καταγγελία προκύπτει ότι ο νέος διοικητής της δομής στον Πύργο Ηλείας, είναι θιασώτης της μισαλλοδοξίας και διακατέχεται από ισλαμοφοβικές αντιλήψεις. Έχει κυκλοφορήσει ένα «πόνημα» το οποίο τιτλοφορείται «Μιναρέδες - Οι λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη» και μάλιστα από έναν εκδοτικό οίκο μέσω του οποίου έχουν δημοσιευθεί τα έργα των περισσότερων θεωρητικών του ναζισμού!

Ως εκ τούτου, ο κος Τσιάχρης είναι ο πλέον ακατάλληλος άνθρωπος για να εκτελέσει χρέη υπαλλήλου, πολλώ δε μάλλον Διοικητή σε μια δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τους κατατρεγμένους ανθρώπους ως εισβολείς που υπηρετούν ένα «οργανωμένο» σχέδιο «αλλοίωσης του πολιτισμού» δεν έχει καμία δουλειά να προΐσταται σε Δομή.

Ο Υπουργός πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες για να επανορθώσει αυτό το τεράστιο ατόπημα και να διασφαλίσει ότι εν λόγω κύριος που θεωρεί τους πρόσφυγες κατώτερα όντα και ενστερνίζεται το ναζιστικό δηλητήριο, δεν θα έχει οποιονδήποτε θεσμικό ρόλο ή εμπλοκή στη δομή φιλοξενίας. Δεν γίνεται να βάζεις «το λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ούτε βέβαια ανθρώπους που η χώρα έχει υποχρέωση να αντιμετωπίζει αξιοπρεπώς και να σέβεται τα δικαιώματά τους.

ΚΙΝΑΛ: «Ακροδεξιό συγγραφέα επέλεξε η ΝΔ για τη θέση του διοικητή δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στον Πύργο

«Ακροδεξιό συγγραφέα επέλεξε η ΝΔ για τη θέση του διοικητή δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στον Πύργο. Άνθρωπο που συνεργάζεται με εκδοτικό οίκο που εκδίδει ομιλίες του Χίτλερ και άλλα ναζιστικά βιβλία. Με υπογραφή του Υπουργού Νότη Μηταράκη. Του έκανε δώρο μισθό 3.000 ευρώ για την διοίκηση μιας δομής δυναμικότητας 80 ατόμων. Η επιλογή έγινε από επιτροπή που αποτελείται από τρία κομματικά στελέχη που τέθηκαν επικεφαλής των δυο γενικών γραμματειών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Αυτό είναι το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ.», τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΚΙΝΑΛ.

Το ΚΙΝΑΛ επισημαίνει ότι: «Η κυβέρνηση οφείλει να ανακαλέσει τους διορισμούς των διοικητών. Η νέα διαδικασία επιλογής να γίνει με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τους υπαίτιους. Αλλιώς καθίσταται συνένοχος...»

Πηγή: "Εφ.Συν."