Κορονοϊός: πώς μπορούν να μειωθούν οι φυλετικές διαφορές στο χώρο της υγείας

Πώς μπορούν να αμβλυνθούν οι διαφορές στα κλινικά αποτελέσματα και στην παροχή υπηρεσιών υγείας για τους έγχρωμους ασθενείς των ΗΠΑ;

Στις 18 Μαίου 2020 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature News άρθρο για το πως η καλύτερη ποιότητα δεδομένων, η ευρεία χρήση δοκιμασιών ανίχνευσης του ιού και η αναδιαμόρφωση της λειτουργίας των νοσοκομείων μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων στις παροχές υγείας ανάμεσα σε λευκούς και έγχρωμους ασθενείς στις ΗΠΑ.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Γαβριατοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα κυριότερα ευρήματα. Μάλιστα οι ερευνητές υποστηρίζουν τη σύσταση εθνικής επιτροπής που θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις φυλετικές διαφορές στο χώρο της υγείας. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της επιδημίας είναι πρωταρχικός στόχος.

Το πρόβλημα αυτό έχει εντοπιστεί και σε άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο όπου έχει διαπιστωθεί πως οι αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από τους λευκούς, αλλά είναι σαφώς εντονότερο στις ΗΠΑ όπου πλέον καταγράφει και το μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παγκοσμίως. Το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) από τα τέλη Απριλίου άρχισε να δηλώνει ξεχωριστά των αριθμό κρουσμάτων και θανάτων των έγχρωμων ασθενών μετά από σχετική παρότρυνση νομικών, ιατρών και ομάδων διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις αρχές Μαίου ο δήμος της Νέας Υόρκης δημοσίευσε διπλάσιο αριθμό θανάτων ανά 100.000 κατοίκους για τους αφρικανικής καταγωγής και τους ισπανόφωνους έναντι των λευκών. Τα υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας και θανάτων καταγράφηκαν στο Μπρονξ, περιοχή με το μεγαλύτερο πληθυσμό αφρικανικής καταγωγής στην ευρύτερη περιοχή. Στην πολιτεία του Μίσιγκαν οι θάνατοι εκ νόσου σε αφρικανικής καταγωγής ασθενείς αφορούν στο 41% του συνόλου των θανάτων και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε αυτό τον πληθυσμό αποτελούν το 32% του συνόλου των κρουσμάτων όλης της πολιτείας, ενώ συνολικά οι έγχρωμοι αποτελούν μόνο το 14% του συνόλου του πληθυσμού της πολιτείας. Βασική αιτία για αυτό το φαινόμενο είναι το διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και οι διαφορές στην πρόσβαση των παροχών υγείας.

Τα επαγγέλματα των έγχρωμων συχνά ευνοούν την έκθεση στον ιό διότι αφορούν σε επαγγέλματα με συγχρωτισμό. Επιπλέον ο ιός είναι περισσότερο θανατηφόρος όταν συνυπάρχουν συννοσηρότητες όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα τα οποία είναι συχνότερα και συχνά αρύθμιστα σε αυτούς τους ασθενείς. Εκτεταμένοι έλεγχοι για τη μοριακή ανίχνευση του ιού σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού μπορεί να αποβεί εξαιρετικά αποτελεσματική. Επιπλέον οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται για την ανεύρεση αποτελεσματικής θεραπείας και εμβολίου πρέπει να εντάσσουν και αυτές τις ομάδες προκειμένου να αντανακλούν τον αληθινό πληθυσμό της κοινότητας. Οι δομές παροχών υγείας πρέπει να εξοπλιστούν άμεσα και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά αυτούς τους ασθενείς.