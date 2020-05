Κοινωνία

Αθήνα: Χωρίς αυτοκίνητα το κέντρο το καλοκαίρι

Σε ποια σημεία θα απαγορευτούν τα αυτοκίνητα και ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο.

Για τουλάχιστον τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα τρεις, θα παραμείνει κλειστό για τα αυτοκίνητα το κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση που έκανε αποδεκτή την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Η απαγόρευση αφορά στο μήκος της διαδρομής των 6,8 χλμ, και γίνεται προς αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού.

Ο περιορισμός εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Μητροπόλεως-Ερμού-Αθηνάς-Σταδίου-Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγίων Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της.

Από τα μέτρα εξαιρούνται οχήματα μονίμων κατοίκων των περιοχών, οχήματα τα οποία κινούνται από και προς χώρους στάθμευσης, επαγγελματικά οχήματα, μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, το μέτρο προσβλέπει στη διάθεση περισσότερου χώρου και άρα λιγότερου συνωστισμού για τους πεζούς.