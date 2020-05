Πολιτική

ΚΚΕ: Μένουμε Δυνατοί για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά μέτρα «ανεπαρκή τόσο όσον αφορά τις τρέχουσες ανάγκες, ειδικά στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας».

«Μένουμε Δυνατοί για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους» είναι ο τίτλος τετρασέλιδου φυλλαδίου που κυκλοφόρησε το ΚΚΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι ο χρόνος «που κέρδισε ο λαός, δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση για να στηριχθεί αποφασιστικά το δηµόσιο σύστηµα υγείας, να παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας σε κρίσιµους χώρους, όπως τα σχολεία, να εξασφαλιστεί η διενέργεια µαζικών τεστ στον πληθυσµό».

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «το σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονοµίας αρχίζει και τελειώνει στη στήριξη των µεγάλων επιχειρήσεων» και προσθέτει πως για τους εργαζόμενους, «το κυβερνητικό σχέδιο σηµαίνει γενίκευση της εργασιακής ευελιξίας, κατάργηση συλλογικών συµβάσεων, απολύσεις, ανασφάλεια για την υγεία, όταν µάλιστα η επανεκκίνηση του τουρισµού, που επιβάλλεται από τις µεγαλες µεταφορικές και ξενοδοχειακές εταιρείες, συνοδεύεται µε την αποδυνάµωση έως ακύρωση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων και µέτρων προστασίας.

Χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά μέτρα «ανεπαρκή τόσο όσον αφορά τις τρέχουσες ανάγκες, ειδικά στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, όσο ιδιαίτερα µπροστά στο ενδεχόµενο ενός νέου κύµατος κορονοϊού» και επισημαίνει: «Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας, αντί να επιταχθεί και να µπει κάτω από κρατικό έλεγχο, συνέχισε την ανεξέλεγκτη λειτουργία του και µάλιστα µε κρατική επιδότηση».

Το ΚΚΕ τονίζει πως οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν καμία εμπιστοσύνη «στην κυβέρνηση, το σάπιο αστικό κράτος και τα κόμματα του κεφαλαίου», συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ υπηρετεί με συνέπεια τις ανάγκες του κεφαλαίου, ενώ, ως προς την στάση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ25, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά τους στο σύστημα «είναι η λογική τού "βάζουµε πλάτη και θα λογαριαστούµε µετά", στο όνοµα µιας οµοψυχίας, που ρίχνει πέπλο σκότους στις ταξικές αντιθέσεις. Είναι η λογική που, απευθυνόµενη στο κίνηµα, στον λαό, λέει ότι σε έκτακτες συνθήκες η αντιπολίτευση, ο αγώνας, η διεκδίκηση πρέπει να "κάνουν διάλειµµα"».

