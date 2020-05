Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σύγκριση μελετών για την επίπτωση της λειτουργίας δημοτικών και νηπιαγωγείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα μελέτη αξιολόγησε όλα τα έως τώρα δεδομένα σχετικά με την Covid-19 στα παιδιά, σύμφωνα με τα πορίσματα 47 ερευνητών ανά τον κόσμο.

Αν και είναι πιθανό ότι τα παιδιά μπορούν να μεταδώσουν το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19, αρκετοί παράγοντες συνηγορούν ότι είναι απίθανο τα παιδιά να αποτελούν βασικό κρίκο στην εξάπλωση της πανδημίας. Έτσι, το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων είναι απίθανο να επιδράσει αρνητικά στη θνητότητα από Covid-19 είτε στο γενικό πληθυσμό, είτε ειδικότερα μεταξύ των ηλικιωμένων.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας συστηματικής ανασκόπησης 47 μελετών από όλο τον κόσμο, που έκανε ο Σουηδός καθηγητής Γιόνας Λούντβιγκσον του Τμήματος Ιατρικής Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής του διεθνούς φήμης ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και η οποία δημοσιεύθηκε στο παιδιατρικό περιοδικό "Acta Pediatrica". Ο Λούντιβγκσον είναι επίσης ερευνητής στο Τμήμα Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ορέμπρο της Σουηδίας, στο Τμήμα Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ της Βρετανίας και στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Η νέα μελέτη αξιολόγησε όλα τα έως τώρα δεδομένα σχετικά με την Covid-19 στα παιδιά και κατέληξε στη διαπίστωση πως «τα παιδιά δεν είναι βασικός παράγων εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19». Σύμφωνα με τον Λούντβιγκσον, «τα παιδιά έχουν κυρίως κοινωνικές επαφές με άλλα συνομήλικα παιδιά και με τους γονείς τους, παρά με ηλικιωμένους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά. Είναι πολύ πιθανό ότι τα παιδιά μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι σπάνια είναι αυτά που ξεκινούν την εξάπλωση της λοίμωξης σε ένα νοικοκυριό».

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τη μελέτη, με ανοικτά σχολεία, «τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο εκεί, συνεπώς μειώνεται η έκθεση τους στους ηλικιωμένους στο σπίτι, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που είναι πιθανότερο να πεθάνουν από Covid-19».

Μια προηγούμενη επιστημονική ανασκόπηση από τον ίδιο είχε συμπεράνει ότι επειδή τα παιδιά έχουν ήπια έως καθόλου συμπτώματα, πιθανότατα έχουν και μειωμένο κίνδυνο να μεταδώσουν τον κορονοϊό. Παρόλο που ακόμη και ασυμπτωματικά παιδιά μπορούν να έχουν στο σώμα τους ιικά φορτία, οι έως τώρα μελέτες δείχνουν ότι το ιικό φορτίο είναι γενικά μικρότερο στα παιδιά από ό,τι στους μεγάλους, πράγμα που μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο εξάπλωσης της Covid-19 από τα παιδιά.

«Οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά με Covid-19 σπάνια προκαλούν ξεσπάσματα και δεν έχουμε δει κανένα μεγάλο ξέσπασμα κρουσμάτων μεταξύ των μαθητών στη Σουηδία, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία παρέμειναν ανοικτά στη διάρκεια της πανδημίας», τόνισε ο Σουηδός επιδημιολόγος.

«Τα στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο δείχνουν ότι είναι περιορισμένη η εξάπλωση της Covid-19 τόσο μεταξύ των παιδιών, όσο και από τα παιδιά (προς τρίτους)», ενώ «τα ασυμπτωματικά παιδιά που πάνε στο σχολείο, είναι απίθανο να εξαπλώσουν τη νόσο», σύμφωνα με τη μελέτη.

«Το σκεπτικό για το κλείσιμο των σχολείων είναι προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση της Covid-19 στην κοινωνία, όμως τα σχετικά επιχειρήματα δεν είναι πειστικά», συμπεραίνει η μελέτη, η οποία επισημαίνει ότι «οι αρνητικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των σχολείων περιλαμβάνουν την έλλειψη εκπαίδευσης και επηρεάζουν δυσανάλογα τα πιο ευάλωτα και σε μειονεκτική θέση παιδιά».