Τα βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για το καλοκαίρι

Η φετινή λίστα του είναι "εναρμονισμένη" με την συγκυρία της πανδημίας.

Κάθε καλοκαίρι, ο Μπιλ Γκέιτς συνηθίζει να προτείνει βιβλία για διάβασμα. Η φετινή λίστα του είναι συντονισμένη στη συγκυρία της πανδημίας: ένα από τα βιβλία που συνιστά ερευνά και εξηγεί την προηγούμενη παγκόσμια πανδημία, ένα άλλο μιλά για το πώς επιχειρήσεις και κυβερνήσεις μπορούν να αντεπεξέλθουν σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, ένα τρίτο διδάσκει πώς μπορούμε να ανακάμψουμε ακόμη και από το χειρότερο ψυχικό τραύμα. Και κατά πώς συνηθίζει, έγραψε μια σύντομη βιβλιοπαρουσίαση για κάθε μία από τις προτάσεις του.

Για το «The Choice» της Dr. Edith Eva Eger, ο Γκέιτς γράφει ότι «αυτό το βιβλίο είναι εν μέρει απομνημονεύματα και εν μέρει οδηγός διαχείρισης τραύματος». Εξηγεί ότι το διάβασε κατόπιν προτροπής της Μελίντα Γκέιτς. «Η Έγκερ ήταν μόλις 16 χρόνων όταν η ίδια και η οικογένειά της στάλθηκαν στο Άουσβιτς. Επέζησε απίστευτων τρομακτικών καταστάσεων (σ.σ. δεν ξαναείδε ποτέ τους γονείς της), μετανάστευσε στις ΗΠΑ και έγινε ψυχαναλύτρια. Το μοναδικό παρελθόν της τής δίνει εντυπωσιακή διορατικότητα, και πιστεύω ότι πολλοί θα βρουν, τώρα, ανακούφιση στις προτάσεις της για το πώς να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις» επισημαίνει.

Προτείνει ένα μυθιστόρημα: το «Cloud Atlas» του David Mitchell. «Αυτό είναι το είδος του μυθιστορήματος που θα το σκέφτεσαι και θα μιλάς γι' αυτό κι ας έχει περάσει καιρός αφότου το έχεις τελειώσει» γράφει. «Είναι λίγο δύσκολο να εξηγήσεις την πλοκή γιατί περιλαμβάνει έξι ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους και οι οποίες συμβαίνουν σε χρονική απόσταση αιώνων η μία από την άλλη (συμπεριλαμβανομένης μιας που αγάπησα ιδιαίτερα, για έναν Αμερικανό γιατρό που έχει μπαρκάρει σε πλοίο στα μέσα του 19ου αιώνα στο Νότιο Ειρηνικό). Αλλά αν είστε σε διάθεση για μια πραγματικά συναρπαστική ιστορία για την καλύτερη και τη χειρότερη πλευρά του ανθρώπου, πιστεύω ότι θα σας σαγηνεύσει όσο εμένα» τόνισε.

Λέει ότι σπάνια συστήνει βιβλίο για επιχειρηματική δραστηριότητα γιατί ποτέ δεν αποδίδουν ακριβώς το τι είναι να λειτουργείς μια επιχείρηση, αλλά θεωρεί ότι το «The Ride of a Lifetime» του Bob Iger αποτελεί εξαίρεση. «Είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία για επιχειρηματική δραστηριότητα που έχω διαβάσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο Iger κάνει σπουδαία δουλειά προσπαθώντας να εξηγήσει τι είναι ακριβώς το να είσαι διευθύνων σύμβουλος σε μια μεγάλη επιχείρηση. Είτε αναζητάτε διεισδυτική ματιά σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε απλώς ένα απολαυστικό ανάγνωσμα, πιστεύω ότι ο καθένας θα χαρεί τις ιστορίες του σχετικά με το να επιβλέπει την Disney σε μια από τις πιο μεταπλαστικές περιόδους της ιστορίας της» υπογραμμίζει.

«Ζούμε, σήμερα, καιρούς χωρίς προηγούμενο. Αλλά αν αναζητάτε ένα ιστορικό ανάλογο, η πανδημία της γρίπης του 1918 είναι το πλησιέστερο που μπορείτε να βρείτε» γράφει με αφορμή το βιβλίο «The Great Influenza» του John M. Barry. Και συνεχίζει: «Ο Barry θα σας διδάξει σχεδόν τα πάντα που πρέπει να ξέρετε για μια από τις πιο θανατηφόρες εξάρσεις επιδημίας στην ανθρώπινη ιστορία. Ακόμη κι αν το 1918 ήταν πολύ διαφορετική εποχή σε σχέση με το σήμερα. Το "The Great Influenza" είναι μια καλή υπενθύμιση για το ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε πολλές από τις ίδιες προκλήσεις».

Ο Abhijit V. Banerjee και η Esther Duflo - είναι παντρεμένοι - μοιράστηκαν πέρυσι μαζί με τον Michael Kremer του Χάρβαρντ το βραβείο Sveriges Riksbank για Οικονομικές Επιστήμες στη Μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ. Ο Γκέιτς προτείνει για το φετινό καλοκαίρι το βιβλίο τους «Good Economics for Hard Times» και αναφέρει: «Οι Banerjee και Duflo κέρδισαν πέρυσι το Nobel Memorial Prize για Οικονομικές Επιστήμες και είναι δύο από τους πιο έξυπνους οικονομολόγους που δραστηριοποιούνται σήμερα. Ευτυχώς για εμάς, είναι επίσης πολύ καλοί στο να κάνουν την επιστήμη των οικονομικών προσβάσιμη στον μέσο άνθρωπο. Το καινούργιο τους βιβλίο καταπιάνεται με την ανισότητα και τις πολιτικές διαιρέσεις, εστιάζοντας σε διαμάχες για θέματα πολιτικής που είναι στο προσκήνιο σε πλούσιες χώρες, όπως οι ΗΠΑ».