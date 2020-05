Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Τσίπρας: κοινός στόχος η προκοπή και ευημερία των Ελλήνων

Στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας βρέθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία.

Μήνυμα υπευθυνότητας και διάθεσης για συνεργασία, γιατί ο στόχος είναι κοινός, και αφορά στην προκοπή και ευημερία των Ελλήνων και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής για την αντιμετώπιση της κρίσης, έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την υπεύθυνη στάση των Ελλήνων πολιτών, όσο και της αντιπολίτευσης στην αντιμετώπιση της κρίσης κατά τους τρεις προηγούμενους μήνες και τόνισε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούργια πρόκληση σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αναφέρθηκε, επίσης, στις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την απασχόληση, τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, τον τουρισμό και ειδικότερα τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, που υπέστησαν μεγάλο βάρος.

Ακολούθως, τόνισε, ότι κατανοεί τις διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης και σημείωσε, ότι οι διαφορετικές απόψεις είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας, αλλά εξέφρασε την βεβαιότητά της, ότι θα συνεχίσουμε όλοι με την ίδια υπευθυνότητα και διάθεση για συνεργασία, γιατί ο στόχος είναι κοινός, και αφορά στην προκοπή και ευημερία των Ελλήνων και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Μάλιστα, υπογράμμισε, ότι πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων για να ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση με τις λιγότερο δυνατές απώλειες, για το κοινωνικό σύνολο.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε τους φόβους του για τη διαμόρφωση ενός πολύ σύνθετου περιβάλλοντος στις εργασιακές σχέσεις και στις ατομικές ελευθερίες και πρόσθεσε ότι τα προβλήματα στην οικονομία, θα είναι μεγαλύτερα, από αυτά που έχουν υπολογιστεί, γιατί η ύφεση θα είναι βαθιά.

Χαρακτήρισε, επίσης, τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων ανεπαρκή και καθυστερημένα, ενώ αναφερόμενος στις εργασιακές σχέσεις σημείωσε ότι φοβάται, πως βρισκόμαστε μπροστά σε έναν κίνδυνο μονιμοποίησης κάποιων έκτακτων συνθηκών, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά και έγκαιρα τα πλεονεκτήματα που έχουμε, όπως η παρακαταθήκη της ρευστότητας, από τα προηγούμενα χρόνια. Εκτίμησε, επίσης, ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν θα είναι συμμετρικές τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά θα διευρυνθούν οι ανισότητες και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη χώρα μας, καθώς βγαίνει και από μια δύσκολη οικονομική κρίση

Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι προσβλέπει σε μια ουσιαστική συνεργασία μαζί της, αν και τόνισε ότι γνωρίζει ότι ρόλος και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι να παρεμβαίνει στα της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά σημείωσε ότι και μόνο η ανάδειξη καίριων προβληματισμών, με στόχευση την εξομάλυνση των προβλημάτων, των ανισοτήτων είναι πολύ κρίσιμο και προβλέπουμε σε μια τέτοια παρουσία κατά την διάρκεια της θητείας σας.