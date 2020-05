Κοινωνία

Το “ευχαριστώ” Μητσοτάκη στους εκπαιδευτικούς

Ο Πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη με εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν εθελοντικά στις παραγωγές της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Τους ευχαρίστησε για τη συνεισφορά τους για τα παιδιά που έμειναν στο σπίτι.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν εθελοντικά στις παραγωγές των μαθημάτων ευχαριστώντας για τη μεγάλη συνεισφορά τους με την προσφορά καλών υπηρεσιών και γνώσεων για τα παιδιά που έμειναν σπίτι. Υπογράμμισε δε ότι και με τη δική τους συμβολή αυτό το νέο εργαλείο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Δημόσιας Τηλεόρασης μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες περιόδους δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Κύριο μέλημα να δίνονται ίσες ευκαιρίες για όλους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι κύριο μέλημα της Πολιτείας είναι να δίνονται ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους προσθέτοντας πως στο παράδειγμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ήρθε η συλλογική επιτυχία μέσα από την ατομική προσφορά αφού η αντιμετώπιση ενός πρωτόγνωρου προβλήματος έδωσε μια καινοτόμα λύση.

Όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς πως οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, θα είναι υπό την καθοδήγηση και τις συστάσεις των ειδικών.

O κ. Μητσοτάκης άκουσε τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών ενώ υπήρξε κοινή διαπίστωση πως αυτό το σημαντικό κεκτημένο θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των μαθητών που απορρέουν από την εκπαιδευτική δραστηριότητά τους.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έστω και διαδικτυακά. Ήθελα να πάρω λίγο από το χρόνο σας για να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή σας σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον και καινοτόμο εγχείρημα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Πρέπει να σας πω, ότι όταν το συζήτησα, όταν το σχεδιάσαμε μαζί με την Υπουργό και τον πρόεδρο της ΕΡΤ τον Κωνσταντίνο Ζούλα, είχαμε και κάποιες επιφυλάξεις για τον βαθμό αποδοχής του εγχειρήματος και ήταν μία πάρα πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Φάνηκε. το πόσο το αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία. Τα νούμερα της ΕΡΤ2 στην τηλεθέαση στην κυριολεξία εκτοξεύτηκαν σε ποσοστά που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Ήταν ένα πρωτοπόρο εγχείρημα σε μία πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία και νομίζω ότι όλοι σας προσφέρατε με πάρα πολύ μεράκι μία σημαντικότατη υπηρεσία στα παιδιά μας, τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι και έπρεπε με κάποιον τρόπο να κρατήσουν μία επαφή με τους δασκάλους, με το σχολείο, με την όλη η μαθησιακή διαδικασία. Και βέβαια τώρα, έχουμε δημιουργήσει ένα προηγούμενο, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στο μέλλον.

Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για το παιδί στην τάξη, γι’ αυτό και σταδιακά έχουμε δρομολογήσει την επιστροφή στα σχολεία, τώρα που επιδημιολογικά οι ειδικοί μας επιτρέπουν να το κάνουμε, αλλά πάραυτα μάθαμε πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της κρίσης και για τη σημασία της τηλεκπαίδευσης, αλλά και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημόσια τηλεόραση παρέχοντας εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Οπότε, από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ, αποτελείτε πραγματικά παράδειγμα εκπαιδευτικών που εθελοντικά προσέφεραν μία σημαντική υπηρεσία για τη δημόσια εκπαίδευση. Θερμά συγχαρητήρια».

Καθημερινά 150.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τα μαθήματα

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως τόνισε την αρμονική συνεργασία όλων των συμβαλλόμενων μερών προκειμένου να γίνει όλο το εγχείρημα, πράξη και να πάει, όπως ανέφερε, κατ’ εξαίρεση, «το σχολείο, σπίτι». Επανέλαβε δε ότι αποτελεί σημαντικό κεκτημένο για το μέλλον προσθέτοντας πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό αυτή η ευκαιρία που αναδείχθηκε μέσα από την κρίση.

Καθημερινά παρακολούθησαν τα μαθήματα 150.000 τηλεθεατές ενώ το μέσο ποσοστό τηλεθέασης της εκπαιδευτικής τηλεόρασης στις ηλικίες 4-14 ετών ξεπέρασε το 35%. Στο απολύτως επιτυχημένο εγχείρημα συμμετείχαν 67 εκπαιδευτικοί, 12 διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, 2 κωφοί νοηματιστές και 27 τεχνικοί.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ιωάννης Αντωνίου και ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου όπου έλαβαν χώρα τα γυρίσματα, Νικόλαος Μαρίνης.