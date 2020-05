Αθλητικά

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε γνωστός ποδοσφαιριστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος αμυντικός είχε περάσει από τα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν...

Μυστήριο καλύπτει το θάνατο του 24χρονου ποδοσφαιριστή, Τζόρνταν Ντιακασέ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στο Παρίσι, από αδιευκρίνιστη προς το παρόν αιτία.

Ο άτυχος αμυντικός είχε περάσει από τα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν και από τη β΄ ομάδα του ίδιου συλλόγου, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σο-ντε-Φον και την κροατική Ρουντές.

Από το περασμένο καλοκαίρι, ανήκε στο δυναμικό της Φουριάνι-Αλιάνι, μίας ομάδας που εδρεύει στην Κορσική και μετέχει στο πρωτάθλημα της National 3 (πέμπτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος).