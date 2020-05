Οικονομία

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον τουρισμό

Εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό έξω από το υπουργείο Εργασίας. Τι διεκδικούν.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό αντιδρώντας στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στις 28 του μήνα οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο έχουν ανακοινώσει πως θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στo Σύνταγμα.

Οι διαμαρτυρόμενοι χτυπούσαν την πόρτα του υπουργείου για να μπορέσουν να εισέλθουν στο κτίριο καθώς τα στελέχη του αρνήθηκαν να τους συναντήσουν για να ακούσουν τα αιτήματά τους. Λίγο πριν τη μία και αφού κόλλησαν αφίσες έξω από το υπουργείο, έφυγαν και μετέβησαν στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, ζητούν:

Να μην εφαρμοστούν τα κυβερνητικά μέτρα

Να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τον επισιτισμό βάσει των συλλογικών συμβάσεων

Την επαναπρόσληψη όλων των εποχικών

Επίδομα για όλους τους ανέργους του κλάδου χωρίς όρους και προϋποθέσεις για ολόκληρο το διάστημα της ανεργίας.

Ακύρωση πληρωμών ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, φόρων και τραπεζικών δόσεων, καθώς και μηδενικά δημοτικά τέλη.