Κορονοϊός: στη δεύτερη φάση κλινικής δοκιμής το εμβόλιο της Οξφόρδης

Ο εμβολιασμός 1.000 εθελοντών έχει ολοκληρωθεί και παρακολουθείται η πορεία τους.

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ξεκίνησε, την Παρασκευή, την συγκέντρωση εθελοντών για να προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές της Φάσης ΙΙ και ΙΙΙ για το πειραματικό εμβόλιο κατά της Covid-19 που αναπτύσσει σε συνεργασία με την AstraZeneca. Οι κλινικές δοκιμές της Φάσης Ι επί υγιών εθελοντών ξεκίνησαν τον Απρίλιο. Ο εμβολιασμός 1.000 εθελοντών έχει ολοκληρωθεί και παρακολουθείται η πορεία τους.

Η Φάση ΙΙ των κλινικών δοκιμών θα περιλαμβάνει 10.260 ενήλικες και παιδιά και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει ενήλικες 56 έως 69 ετών, ενήλικες άνω των 70 ετών και παιδιά 5 έως 12 ετών και έχει ως στόχο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται το ανοσοποιητικό σύστημα στους μεγαλύτερους ανθρώπους και στα παιδιά. Η Φάση ΙΙΙ σκοπεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων ηλικίας άνω των 18 ετών.

Το εμβόλιο που φέρει την ονομασία ChAdOx1 nCoV-19 βασίζεται στην εξασθενημένη εκδοχή ενός αδενοϊού του κοινού κρυολογήματος (ChAdOx1) που προσβάλλει τους χιμπατζήδες και το οποίο έχει γενετικά τροποποιηθεί ώστε να είναι αδύνατον να προσβάλει ανθρώπους. Στο σύμπλεγμα ChAdOx1 προστέθηκαν πρωτεΐνες ακκίδες (S) από τον ιό SARS-CoV-2 . Η πρωτεΐνη αυτή απαντάται στην επιφάνεια του νέου κορονοϊού και παίζει σημαντικό ρόλο στην λοίμωξη. Ο SARS-CoV-2 χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη ακκίδα για να προσκολληθεί στους υποδοχείς ACE2 των ανθρωπίνων κυττάρων για να επιτύχει την είσοδό του στα κύτταρα και να προκαλέσει λοίμωξη.

Εμβολιάζοντας με ChAdOx1 nCoV-19, ελπίζουμε να κάνουμε τον οργανισμό να αναγνωρίζει και να αναπτύσσει ανοσολογική απόκριση απέναντι στην πρωτεΐνη ακκίδα, πράγμα που θα βοηθήσει στην αποτροπή εισόδου του SARS-CoV-2 στα κύτταρα και στην πρόληψη της λοίμωξης, εξηγεί στην ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Οι κλινικές δοκιμές εξελίσσονται πολύ καλά και τώρα ξεκινούμε έρευνες για να αξιολογήσουμε με πόσο αποτελεσματικό τρόπο το εμβόλιο προκαλεί ανοσολογική απόκριση σε μεγαλύτερους ενήλικες και να για να δοκιμάσουμε αν είναι σε θέση να προσφέρει προστασία για τον ευρύτερο πληθυσμό», δήλωσε ο καθηγητής Andrew Pollard του Oxford Vaccine Group.

Από την πλευρά της, η Mene Pangalos, εκτελεστική αντιπρόεδρος της AstraZeneca δήλωσε: «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεργασθούμε με κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο για να αυξήσουμε την παραγωγή και διανομή και να διασφαλίσουμε ταχεία, δίκαιη και ισότιμη διανομή ενός προσβάσιμου εμβολίου».