Κοινωνία

Βρέθηκε κοκαΐνη σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Συσκευασίες κοκαΐνης εντόπισαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σε κλεμμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο άνευ πινακίδων κυκλοφορίας, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή.

Μετά από έλεγχο, βρέθηκαν εντός του χώρου αποσκευών, τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 2 κιλών και 210 γραμμαρίων.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διενεργείται έρευνα για την ταυτοποίηση και εντοπισμό των δραστών.