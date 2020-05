Κοινωνία

Τραγωδία Marfin: Αποζημιώνονται οι συγγενείς των θυμάτων

Παραιτήθηκε το Δημόσιο από την αναίρεση των αποφάσεων για αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων. Το χρονικό της τραγωδίας.

Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), μετά την προηγηθείσα παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με ομόφωνη απόφασή της αποφάσισε την παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις αναιρέσεις, τις οποίες είχε ασκήσει κατά των αποφάσεων που επιδίκαζαν αποζημιώσεις 2,2 εκατ. ευρώ στους συγγενείς των θυμάτων της 5ης Μαϊου 2010, στο κτίριο της τράπεζας Marfin, στο κέντρο της Αθήνας.

Εκείνη την ημέρα έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια (μαζί και ένα αγέννητο παιδί).

Δέκα χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, την 8η Μαΐου 2020, με αφορμή την τελετή μνήμης για τα θύματα του εμπρησμού της Marfin, ο πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία, ως ελάχιστο δείγμα ηθικής υποχρέωσης, να παραιτηθεί το Ελληνικό Δημόσιο από την αναίρεση που είχε ασκήσει κατά των δικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν την καταβολή αποζημιώσεων των συγγενών των θυμάτων της Marfin.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΝΣΚ ομόφωνα (με 68 ψήφους) τάχθηκε υπέρ της παραίτησης του Δημοσίου από την αναίρεση που είχε ασκήσει κατά τεσσάρων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που είχαν επιδικάσει αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων της Marfin.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, το ΝΣΚ αναμένεται να προσέλθει στο Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να καταθέσει τις παραιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου από τις αναιρέσεις που έχει ασκήσει κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες δικαιώθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων και τους επιδικάσθηκαν αποζημιώσεις ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, ο πρόεδρος του ΝΣΚ, Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, τόνισε ότι η απόφαση που ελήφθη από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποτελεί ένδειξη ηθικής δικαίωσης των αθώων θυμάτων.

Το ιστορικό της 5ης Μαϊου 2010

Στις 5 Μαϊου 2010 αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές βρίσκονταν στους δρόμους της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Ξαφνικά άρχισαν τα επεισόδια από τους κουκουλοφόρους που συμμετείχαν στις παρυφές της πορείας.

Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να ρίχνουν μολότοφ στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» και στο κατάστημα της τράπεζας Marfin επί της οδού Σταδίου, λίγα μέτρα από την πλατεία Κλαυθμώνος και τον πεζόδρομο της οδού Κοραή. Οι εργαζόμενοι της Marfin εγκλωβιστήκαν μέσα στο κατάστημα της τράπεζας, το κτίριο μέσα σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ οι αναθυμιάσεις και οι καπνοί ανάγκασαν τέσσερις εργαζόμενους να βγουν στα μικρά μπαλκόνια του κτιρίου. Οι τραπεζοϋπάλληλοι φώναζαν για βοήθεια, χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να διαφύγουν από το κτίριο, ενώ τα οχήματα της Πυροσβεστικής δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς οι κουκουλοφόροι εμπόδιζαν την πρόσβασή τους.

Η φωτιά στο κτίριο της Marfin έσβησε, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για τους τρεις εργαζόμενους, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί από ασφυξία.

Η δικαστική διαδικασία κινήθηκε δύο ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο του εμπρησμού της Marfin, όταν έφτασε στα χέρια της αστυνομίας μία ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε τρεις ανθρώπους για τα επίμαχα γεγονότα και κατέγραφε τα πλήρη στοιχεία τους. Τελικά, δύο εκ των τριών που παραπέμφθηκαν σε δίκη αθωώθηκαν, ομόφωνα, τον Οκτώβριο του 2016.

Οι μόνες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ήταν για έλλειψη μέσων πυρασφάλειας στο κατάστημα της τράπεζας, όπου καταδικάστηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της Marfin, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου και η διευθύντρια του καταστήματος για φόνο εξ αμελείας τριών υπαλλήλων, σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης οι πρώτοι δύο σε 22 χρόνια και η διευθύντρια του καταστήματος σε πέντε χρόνια και έναν μήνα.

Ωστόσο, οι συγγενείς των θυμάτων κινήθηκαν νομικά κατά της Marfin μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας και τους επιδικάστηκαν αποζημιώσεις.