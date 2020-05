Κοινωνία

Κορονοϊος: Ακόμη ένας θάνατος στην Ελλάδα

Άνδρας έχασε την «μάχη» με τον κορονοϊό. 169 πλέον τα θύματα της νόσου COVID-19 στη χώρα μας.

Ακόμα ένας νεκρός από κοροναϊό σημειώθηκε στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 169 θανάτους.

Πρόκειται έναν άνδρα, 79 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ, στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.