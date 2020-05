Οικονομία

ΕΦΚΑ: Καταβολή της αυξημένης επικουρικής σε συνταξιούχους

Πότε ξεκινά η καταβολή. H μέση αύξηση και πόσο επηρεάζεται το ποσό παρακρατούμενου φόρου - Παραδείγματα...

Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου καταβληθεί σε 236.274 συνταξιούχους η επικουρική σύνταξη, αυξημένη κατά μέσο όρο κατά 75,47 ευρώ (καθαρό ποσό προ φόρου), όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνοντας ότι “Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 4670/2020, προχώρησε στην άρση του αντισυνταγματικού πλαφόν των 1.300 ευρώ, το οποίο προέβλεπε ο νόμος 4387/16 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ”.

Με την καταβολή της αύξησης επηρεάζεται και το ποσό του μηνιαίως παρακρατούμενου φόρου που επιμερίζεται αναλογικά μεταξύ της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Για καλύτερη κατανόηση παρουσιάζονται τα ακόλουθα δύο πραγματικά παραδείγματα συνταξιούχων.

Α. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1.272 ευρώ:

• έλαβε τον Μάιο επικουρική σύνταξη 105 ευρώ και του παρακρατήθηκε φόρος 130 ευρώ στην κύρια σύνταξη και 12 ευρώ στην επικουρική.

• Από τις 2 Ιουνίου καταργείται το πλαφόν των 1.300 € και αυξάνεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον λογαριασμό του από 105 ευρώ σε 192 ευρώ. Αντίστοιχα τροποποιούνται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από 130 ευρώ σε 142 ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 12 ευρώ σε 24 ευρώ στην επικουρική.

Β. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1.328 ευρώ:

• έλαβε τον Μάιο επικουρική σύνταξη 112 ευρώ και παρακρατήθηκε φόρος 144 ευρώ στην κύρια σύνταξη και 42 ευρώ στην επικουρική.

• Από τις 2 Ιουνίου καταργείται το πλαφόν και αυξάνεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον λογαριασμό του από 112 ευρώ σε 202 ευρώ. Αντίστοιχα τροποποιούνται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από 144 ευρώ σε 156 ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 14 ευρώ σε 27 ευρώ στην επικουρική.

Επιπλέον στην πληρωμή του Ιουνίου του 2020 εφαρμόστηκε για όσους συνταξιούχους βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του Ν4387/2016 μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ για την ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Η εν λόγω κράτηση δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα, λόγω αδυναμίας των πληροφοριακών συστημάτων, με αποτέλεσμα να κρατηθούν αναδρομικά τα συγκεκριμένα ποσά από την ημερομηνία απονομής, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το μέγιστο των 8,4 ευρώ για 42 μήνες.