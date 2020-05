Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πληρωμή 235,4 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, στον "δεύτερο γύρο", τον Ιούνιο...

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 13.474 δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 235,4 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 47.532, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 468,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 53.351 επιχειρήσεις οριστικοποίησαν, μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport» (www.aade.gr/mybusinesssupport), την Αίτηση Χορήγησης της ενίσχυσης. Οι πληρωμές, για το υπόλοιπο 10% των δικαιούχων, θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, μετά από έλεγχο.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, το υπουργείο Οικονομικών θα δρομολογήσει, τον Ιούνιο, τις διαδικασίες για ένα νέο πρόγραμμα του χρηματοδοτικού σχήματος, με βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου.

Το αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης θα προστεθεί στη δεύτερη φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω του δεύτερου γύρου της «επιστρεπτέας προκαταβολής» τον Ιούνιο αναμένεται να κυμανθεί στο επίπεδο του 1,4 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι διευρυμένος, δηλαδή θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση περισσότερες επιχειρήσεις.