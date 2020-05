Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Αντιμέτωποι με πολλαπλά μέτωπα είναι οι ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1. Πώς θα διαχειριστούν τις εξελίξεις;

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην καθημερινή σειράς του ΑΝΤ1, «Γυναίκα χωρίς όνομα» που προβάλλεται καθημερινά πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 126

Ο Αργύρης δέχεται τηλεφώνημα από έναν δικηγόρο που του ανακοινώνει το θάνατο ενός αγαπημένου του συγγενή, αλλά και πως είναι ο μοναδικός κληρονόμος της μεγάλης του περιουσίας. Η Κάτια συνειδητοποιεί τον λόγο που η Εύα πλησίασε τον Αργύρη και βάζει στόχο να την ξεσκεπάσει. Η φωτογραφία της Μαρίνας από τη φυλακή έχει φτάσει στα χέρια του αστυνόμου κι έτσι αναγκάζεται να του πει όλη την αλήθεια για τη ζωή της. Η Έλλη αποφασίζει να φύγει κρυφά από τον Χατζή για να γεννήσει μακριά του και να γλιτώσει το παιδί τους από τα δολοφονικά του σχέδια. Παράλληλα, η Μαρίνα, με τη βοήθεια της Κλειούς, στήνει μια παγίδα για να συλληφθεί ο Νίκος.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 127

Η Κάτια είναι ανοιχτή σε πολλά μέτωπα: Από τη μια, δεν μπορεί να υποψιαστεί την εμμονή της Μάρθας εναντίον της και από την άλλη, αποφασισμένη να προστατέψει τον Αργύρη, στριμώχνει και κατηγορεί ευθέως την Εύα για πλεκτάνη. Εκείνη απ’ τη μεριά της προσπαθεί με ψέματα να κάμψει τις αντιρρήσεις του Γιάννη και να τον πείσει να συνεργαστεί μαζί της προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα απ’ τον Αργύρη. Ο Κωστής συνειδητοποιεί με τρόμο τις προθέσεις του Χατζή εναντίον της Έλλης. Η πληροφορία ότι ο Αστυνόμος γνωρίζει πια την αληθινή ταυτότητα της Μαρίνας πέφτει σαν βόμβα πάνω σε όλους. Η Μαρίνα είναι απελπισμένη. Βλέπει πια το μέλλον της στη φυλακή και δεν μπορεί να αντέξει αυτή την προοπτική. Καμιά παρηγοριά δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της στην ιδέα ότι θα αποχωριστεί και πάλι την κόρη της.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 128

Ο Γιώργος ταράζεται όταν τον ενημερώνουν ότι ο Μανώλης δεν πήγε στο σχολείο του. Ο Κωστής στήνει παγίδα στον Χατζή, για να τον ξεσκεπάσει. Ο Αργύρης αποκαλύπτει στην Εύα ότι θέλει να δώσει στο Γιάννη χρήματα από την κληρονομιά. Εκείνη αποφασίζει να δράσει άμεσα για να κερδίσει ξανά τον Αργύρη. Κι ενώ ο Νίκος πιέζει τη Μάρθα να τον φυγαδεύσει, η Μαρίνα αποχαιρετάει τους δικούς της ανθρώπους εν όψει της φυλάκισής της. Η Μάρθα καταστρώνει ένα νέο, σκοτεινό σχέδιο και στήνει τη δική της παγίδα στον Νίκο και στην Κάτια.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 129

Ο αστυνόμος καλεί τη Μαρίνα να παραδοθεί και εκείνη του ζητάει 24 ώρες περιθώριο, για να κλείσει όλους τους ανοιχτούς λογαριασμούς της. Πώς μπορεί να εξηγήσει στη Μελίτη αυτό που πρόκειται να συμβεί; Και ενώ η Εύα προσπαθεί να τραβήξει με κάθε τρόπο στα δίχτυα της τον Αργύρη, ο Κωστής με τον Άρη και τον Δημήτρη αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να στήσουν παγίδα στον Χατζή. Παράλληλα, το σχέδιο της Μάρθας έχει τεθεί σε εφαρμογή: Η Κάτια συνέρχεται μετά από ένα χτύπημα που έχει δεχτεί και βλέπει δίπλα της τον Νίκο νεκρό … Στο χέρι της βρίσκεται το όπλο του φόνου...

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 130

Η Κάτια, σίγουρη πως η Μάρθα κρύβεται πίσω από την δολοφονία του Νίκου, εξηγεί στην Μαρίνα πώς την παγίδεψε και την παρέσυρε στο σημείο το φόνου, προκειμένου να την ενοχοποιήσει. Ένα κυνήγι με το χρόνο ξεκινάει, καθώς πρέπει να βρεθεί τρόπος να εξαφανιστούν τα στοιχεία που ενοχοποιούν την Κάτια… Η Μάρθα, ξέροντας πως την προστατεύει το ιατρικό απόρρητο, αποκαλύπτει στον ψυχίατρο όλη την αλήθεια για το έγκλημα που διέπραξε. Ο Γιάννης προσπαθεί να πείσει την Εύα να μιλήσει με ειλικρίνεια στον Αργύρη και να του πει για τους τοκογλύφους που την κυνηγάνε. Στο μεταξύ η Μαρίνα περνάει τις τελευταίες ώρες ελευθερίας της δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα.