“Πέτα τη φριτέζα”: Το κόλπο της “Τσούχτρας” και το “κρύο πιάτο” του Ανδρέα

Γέλιο μέχρι δακρύων «υπόσχονται» τα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Ακόμη δύο ξεχωριστά επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, «Πέτα τη Φριτέζα» έρχονται για να χαρίσουν άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 44 : «Τσούχτρα «Μάτα Χάρι» με sauce κινδύνου»

Υπόθεση: Το κόλπο της Φωτεινής να παρεισφρήσει στην «οργάνωση» της Λούνας είναι σε πλήρη εξέλιξη και η μεγάλη παράσταση δίνεται στο καφενείο του Σουρμπούτη όπου η «Τσούχτρα» πείθει άπαντες ότι τα έχει «σπάσει» με τους Μπασκιάδες για τα καλά. Παράλληλα ο Αντρέας μαθαίνει ότι η Πέτρα ανήκει στην έννομη τάξη και γλυκαίνεται στην ιδέα ότι θα αποκαταστήσει τον γιο του αφού δεν τα κατάφερε με το μαγαζί. Από τη στιγμή που το μαθαίνει δε, προσπαθεί να τους ζευγαρώσει με όποιο τρόπο μπορεί. Ο τρομαγμένος Αλέκος, παίρνει διαταγές από την Ζαμπέλα να παραδώσει στον Αντρέα την επιταγή που θα του χρυσώσει το χάπι και ο Αλέκος ζητάει ενισχύσεις απ’ το λάθος άτομο.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 45 : «Το «κρύο πιάτο» του Αντρέα»

Υπόθεση: Ο Αλέκος παραδίδει την επιταγή και ο Αντρέας του δηλώνει ευθαρσώς ότι όλο το ποσό θα διατεθεί για τη βιολογική εξόντωση του ζεύγους Λεπίδα. Αυτό το γεγονός βυθίζει τον Αλέκο σε μεγαλύτερη ανασφάλεια και την Ζαμπέλα σε εξάντληση (λόγω της ανασφάλειας του Αλέκου!). Η Φωτεινή έχει εισχωρήσει και πάλι στην αγαπημένη της κουζίνα αλλά με νέο καθεστώς και νέους, θεότρελους, συναδέλφους. Για καλή της τύχη, η Λούνα φέρεται απρόσεχτα για μία στιγμή και το κινητό της βρίσκεται στα χέρια της «τσούχτρας». Τα ευρήματα είναι αποτρόπαια και συνάμα αφορμή προβληματισμού για το παγκόσμιο βεληνεκές που έχει η Λούνα σαν εγκληματίας. Η Μαριέττα, παράλληλα, καταλαβαίνει από πρώτο χέρι τη σημασία της παραβολής του βοσκού με τον λύκο…