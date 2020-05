Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Θα καλύψουμε τις απώλειες της Αυτοδιοίκησης από τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα", διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών…

Τη διαβεβαίωση ότι η κεντρική κυβέρνηση θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω ενδεχόμενης μείωσης εσόδων από δημοτικά τέλη, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Υποστηρίζοντας την τροπολογία του στο νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό, για δυνατότητα επέκτασης των αδειών τραπεζοκαθισμάτων, αλλά και τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο κ. Θεοδωρικάκος ερωτήθη από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη, εάν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσμοθετήσει ότι οι οικονομικές απώλειες από τους δήμους θα καλυφθούν με αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, το υπουργείο Εσωτερικών έχει προετοιμάσει τις λύσεις για την οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ήδη, επισήμανε, «δίνουμε 75 εκατ. ευρώ, έκτακτη οικονομική στήριξη στην Αυτοδιοίκηση, που είναι πρόσθετη από τους ΚΑΠ, ολόκληρου του έτους. Επίσης, έχουμε εξασφαλίσει πολλαπλάσιο ποσό, που αν χρειαστεί η Αυτοδιοίκηση μέσα στη χρονιά, θα υποστηριχθεί από την κεντρική κυβέρνηση για να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα»..

Κατέγραψε πάντως την εκτίμηση που έχει, με βάση τα πρώτα στοιχεία, «ότι τελικά οι απώλειες εσόδων -έως τώρα- είναι πολύ μικρότερες από αυτό που φοβόμασταν». Είναι πιθανό, πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, να υπάρξουν μειώσεις εσόδων λόγω μείωσης δημοτικών τελών. Η κυβέρνηση, διαβεβαίωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, «είναι απολύτως δεσμευμένη, να καλύψει πλήρως αυτές τις ανάγκες με τα χρήματα που θα χρειαστούν μέσα στο χρόνο που διανύουμε, σε κάθε περίπτωση».