Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι θυελλώδεις βοριάδες κρατάνε την θερμοκρασία χαμηλά. Οδηγίες από ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Μετά την πρώτη ψυχρολουσία, ο καιρός βελτιώνεται το επόμενο διήμερο, με τους θυελλώδεις βοριάδες όμως, να κρατάνε τον υδράργυρο, δεκαπέντε βαθμούς χαμηλότερα, από ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες σε Κρήτη, Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με σύντομες τοπικές βροχές, κυρίως το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 12 έως 25 και νοτιότερα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδς 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και νοτιότερα έως 8 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την καρπόκαψα στην ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

(Ημιορεινές – ορεινές περιοχές)

Στις ημιορεινές (μεσοπρώιμη) και στις ορεινές περιοχές (όψιμη ζώνη) η 1η πτήση ξεκίνησε από 6 και 10 Μαΐου αντίστοιχα.

-Οι πρώτες συζεύξεις και αραιές ωοτοκίες ξεκίνησαν από 10 Μαΐου (μεσοπρώιμη) και 13 Μαΐου (όψιμη) ενώ οι πρώτες προνύμφες αναμένονται από 18 και 21 του μήνα αντίστοιχα. Οι ξηροθερμικές συνθήκες της περιόδου (υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή σχετική υγρασία) προς το παρόν δεν ευνοούν αυξημένες συζεύξεις και ωοτοκίες. Η δραστηριότητα του εντόμου θα αυξηθεί όταν επανέλθουν οι καιρικές συνθήκες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα (περίπου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και σύμφωνα με τις προβλέψεις).

-Επισημαίνεται ότι το καρπίδιο είναι ευαίσθητο για προσβολή όταν φτάνει σε διάμετρο τα 2 εκ. και αρχίζει να χάνει το χνούδι του.

Οδηγίες :

Ενδεικτικοί χρόνοι έναρξης ψεκασμών ανάλογα με τον τρόπο δράσης του χρησιμοποιούμενου φυτοπροστατευτικού :

Ημιορεινές περιοχές (μεσοπρώιμη ζώνη) :

με ωοκτόνα σκευάσματα ή ρυθμιστές ανάπτυξης: 17 – 18 Μαΐου.

με προνυμφοκτόνα σκευάσματα από: 19 - 20 Μαΐου.

Ορεινές περιοχές (οροπ. Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα) :

με ωοκτόνα σκευάσματα ή ρυθμιστές ανάπτυξης: 19 – 20 Μαΐου.

με προνυμφοκτόνα σκευάσματα από: 21 - 22 Μαΐου.

Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος σε καρπούς και φύλλωμα.

Προσοχή! Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή καύσωνας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.»

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: